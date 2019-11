Luka Jezeršek že tretjič postal očka

ŠALA DNEVA Arhiv

Janez gre k spovedi. Župnik ga pričaka in mu reče, da lahko svoje kolo parkira pred cerkvijo in sveti duh ga bo čuval. Možakar parkira kolo in gre v spovednico. Tam mu župnik naroči, naj ponavlja za njim: ''V imenu očeta in sina in svetega duha, amen.''

Janez ponovi: ''V imenu očeta in sina, amen.'' Župnik ga vpraša: ''Kje pa imaš svetega duha?'' Janez: ''Pred cerkvijo pazi na moje kolo.''