Luka Marčetić strnil vtise po veliki zmagi na prestižnem filmskem festivalu

Da režiser Luka Marčetić ve, kaj počne, je dokazal že z režijo naše rekordne uspešnice Pr Hostar, Lana Wolf in Urban Kuntarič, ki sta zaigrala v glavnih vlogah filma Dekle noči pa še zbirata vtise po suvereni zmagi filma v ZDA.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Snemanje filma Dekle noči Temporama

Snemanje filma Dekle noči Temporama

Snemanje filma Dekle noči Temporama

Snemanje filma Dekle noči Temporama







"Fascinantno je, kar se dogaja," je po uspehu na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu povedal režiser. "Brez ironije vedno menim, da je pomembno sodelovati, ne zmagati, in zame je bil sprejem na Fantastic Fest že sam po sebi zmaga," je še dodal in potrdil, da je to za film z neznanimi igralci, iz neznane države in z neznanim režiserjem, ogromen uspeh in odličen piar.