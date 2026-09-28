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Luka Marčetić strnil vtise po veliki zmagi na prestižnem filmskem festivalu

Austin, 28. 09. 2026 17.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal A. P.
Dekle noči

Slovenski film Dekle noči, ki ga je ekipa režiserja Luke Marčetića posnela v blokovskem naselju v Šiški, se z največjega festivala žanrskega filma v ZDA, vrača z glavno nagrado. Fantastic Fest že več kot dve desetletji v Austinu gosti premiere filmov, ki so kasneje postale mega uspešnice: tam so premierno med drugim predstavili filme Tekla bo kri, John Wick, Črni telefon in Obsedenost.

Da režiser Luka Marčetić ve, kaj počne, je dokazal že z režijo naše rekordne uspešnice Pr Hostar, Lana Wolf in Urban Kuntarič, ki sta zaigrala v glavnih vlogah filma Dekle noči pa še zbirata vtise po suvereni zmagi filma v ZDA.

"Fascinantno je, kar se dogaja," je po uspehu na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu povedal režiser. "Brez ironije vedno menim, da je pomembno sodelovati, ne zmagati, in zame je bil sprejem na Fantastic Fest že sam po sebi zmaga," je še dodal in potrdil, da je to za film z neznanimi igralci, iz neznane države in z neznanim režiserjem, ogromen uspeh in odličen piar.

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S filmom smo dobili tudi prvi slovenski film o superjunakinjah. "Jaz res mislim, da ga ni, povejte mi, če se motim, ampak mislim, da ne," je dejala Lara Wolf, ki je prevzela glavno vlogo.

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