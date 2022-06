Luka Novak pripeljal MasterChefovce in vrhunsko kulinariko na 'domače dvorišče'

V petek popoldan se je na dvorišču občinske hiše odvijala COOLinarična Brezovica, prireditev, ki jo je organiziral letošnji zmagovalec šova MasterChef Slovenija , Luka Novak . "Takoj, ko sem videl, da sem prišel do konca, sem rekel, da moram narediti en dogodek. To je v moji krvi, res rad delam dogodke in to je idealna priložnost, ki jo je en teden po zmagi treba izkoristiti. Pripeljati v Brezovico nekaj drugega, nekaj, česar še ni bilo," je povedal Luka, ki je želel moderno kulinariko približati domačinom in drugim obiskovalcev. "Se mi zdi, da ko gremo na kakšno takšno žurko, so povsod samo čevapčiči, s čimer ni nič narobe, tudi jaz jih rad pojem. Ampak dobro je, da ljudje poskusijo še nekaj drugega." K sodelovanju je povabil še sotekmovalce in nekaj preteklih tekmovalcev šova, s katerimi so pri ponudbi zajeli celotno svetovno kuhinjo.

Svojo stojnico je postavil ob Evitini in Mašini , s čimer je trojica znova pokazala, da je med šovom spletla tesne prijateljske vezi. Luka je pripravljal hobotnico izpod peke, Evita evforični burger, Maša pa je z makroni, cupcakesi in biskvitnimi lučkami ostala zvesta sladicam. "Luka je povedal, da bo pripravil dogodek in seveda je želel, da sva z Evito zraven. Takoj sva bili za. Vprašali sva ga, če potrebuje pomoč, ampak je tako dober, da je vse uredil sam," je povedala nadobudna slaščičarka. Ob njej je bila še Daša, ki je pripravljala pad thai s piščancem in tofujem, pa Jure , ki je s Piino pomočjo pripravljal napolitansko pico.

Fabijan , ki je ponujal dve različni tortilji, eno z govedino in drugo s sladkim krompirjem, je v Brezovico prišel kljub temu, da je trenutno zaradi študija medicine v velikem stresu. "Žal sem trenutno v izpitnem obdobju, tako da je vse skupaj malo 'na knap'," je dejal, a dodal, da odločitve ne obžaluje, saj so odzivi obiskovalcev pozitivni. "Vsi, ki so poskusili in prišli nazaj, so rekli, da je dobro."

Nad odzivom je bil zelo zadovoljen tudi Adam , ljubitelj mediterana, ki je navduševal v sedmi sezoni šova MasterChef Slovenija . Brbončice gostov je razvajal s pravo valencijsko paello s piščancem, morskimi sadeži, školjkami in žafranom. "Ker je zelo vroče, imam še tako pravo grško solato z domačo zelenjavo, feto iz Grčije, zraven pa dam še malo pohanega piščančka, da ne bodo od moje stojnice šli lačni," pove zgovoren Primorec, ki je prišel na povabilo letošnjih tekmovalcev . "Seveda sem 'mladičem' prišel v podporo," dodaja v smehu in ob tem podeli še kratek nasvet. "Svetoval bi jim, naj ne zapustijo scene. Jaz še vedno dosti delam, kljub temu, da so že novi tekmovalci. Če si v šovu pustil pečat, se ga da unovčiti. Povsod moraš biti prisoten."

MasterChefovci so pridno delali vsak za svojo stojnico, kjer so si morali ob mešanju loncev, delanju pic in razdeljevanju krožnikov, vzeti čas še za fotografiranje z oboževalci. "Postavi se zraven Luke, da vaju fotografiram," naroči mamica svojemu sinu, ki se mu na obrazu nariše velik nasmešek. Drug obiskovalec ob prevzemu hrane Luki nameni nekaj spodbudnih besed: "Čestitke, smo navijali zate. Kar tako naprej." Popularna je tudi Evita, ki se v zvezdniški vlogi še vedno počuti nenavadno. "Nisem se še čisto navadila. Kamor koli grem, me ljudje poznajo, kar mi je zelo čudno, ampak hkrati zelo lepo. Tudi, če imam slab dan, mi te lepe besede, ki mi jih ljudje namenijo, polepšajo dan."

Še en, ki dobro ve, kako pomembno je izkoristiti priložnosti, ki ti jih ponuja kuharski šov, je Jaka Mankoč , zmagovalec četrte sezone, ki je v Brezovico prišel skupaj s svojo mamo. Ker se zadnje čase ne vidita veliko, se mu je to zdela odlična priložnost za druženje, hkrati pa mu je mama pomagala pri pripravi istrskih fujijev s tartufi. "Prvič v življenju lahko jaz njej ukazujem," se pošali Koprčan, ki se je rade volje prišel znova pokazat. "To je idealno, da me ljudje znova spoznajo, ker sem se malo odmaknil od vsega. Zadnje čase sem bil veliko zaprt v kuhinji, kar je bilo precej naporno." Odkar je zapustil MasterChefa, je znanje nabiral v številnih kuhinjah, od znanih restavracij v Angliji do ljubljanskih restavracij z Michelinovo zvezdico. Sedaj je odprl podjetje s tartufi, s katerim želi zbrati dovolj denarja, da bo lahko odprl svojo restavracijo.

Občinsko dvorišče se je tako za en dan spremenilo v pravi kulinarični direndaj, kjer so obiskovalci vseh generacij na vroč poletni dan polnili svoje želodce z različnimi specialitetami. "Veliko sva gledali MasterChefa, zato sva, ko sva videla, da pridejo v Brezovico, rekli, da morava priti sem," sta navdušeno povedali Maruša in Teja, ki sta imeli ob tako pestri ponudbi hrane težave z odločitvijo. "Ne veva še, kaj bova jedli. Vse je videti dobro. Nekaj sladkega zagotovo, potem pa še nekaj." Domačinka Tadeja in njen sin sta si postregla z Dašinim pad thaiem s piščancem in Lukovimi testeninami. "Zelo zelo dobri okusi, vse je super," je povedala Tadeja in dodala, da je vesela takšnega dogodka. "Tukaj bomo ves dan in pozno v noč."

Luka je včeraj poskrbel za pestro dogajanje, kjer so bili ob polnih krožnikih na voljo tudi kraft pivo, koktejli in druge osvežilne pijače. Pozabil ni niti na najmlajše, ki so lahko na delavnicah razvijali svoje kuharsko znanje, zvečer pa je goste zabavala primorska skupina Tequila. S COOLinarično Brezovico se je Novak domačinom poklonil za vso podporo, ki so mu jo izkazali v tekmovanju, in jim obenem pokazal, da se lahko vrhunska kulinarika streže tudi na 'domačem' dvorišču. Brezovici je predstavil tudi druge MasterChefovce, ki so njegovo povabilo sprejeli z odprtimi rokami. To je bil zgolj začetek Lukovega kuharskega potovanja, saj bo imel svoj 'zmagovalni pohod' po vsej Sloveniji, kjer bo s svojimi dobrotami skupaj z Mašo in Evito razvajal še številne druge.