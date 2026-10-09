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Domača scena

Luka Pangos: Kmetija je največja inspiracija za kulinarično ustvarjanje

Ljubljana, 09. 10. 2026 08.00 pred 13 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Kaja Ahčin
luka pangos

Luka Pangos je že ob vstopu v MasterChef Slovenija razkril, da je njegova želja imeti svojo kmetijo. Po zmagi v 10. sezoni pa je svoje sanje začel uresničevati. Počasi, a vztrajno zdaj s punco obnavljata kmetijo, njegovo pot pa lahko od blizu spremljamo tudi gledalci. Na VOYO je vsak teden na sporedu nova epizoda oddaje Od Masteršefa do Master-Kmeta.

Spremljajte Lukovo pot v oddaji Od Masteršefa do Master-Kmeta vsak teden na VOYO.

Luko Pangosa poznamo kot zmagovalca 10. sezone šova MasterChef Slovenija, v katerem ni skrival svoje želje po kmetiji. Kmalu po zmagi je s partnerico zapustil mestni vrvež ter se preselil na podeželje, kjer želita na sedmih hektarjih stare posesti ustvariti samooskrbno kmetijo in sčasoma butični kmečki turizem. "Projekt se razvija, čeprav mogoče še ni veliko za videti. Veliko je načrtovanja, razmišljanja, iskanja rešitev, iskanja kompromisov, pretresanja idej in možnosti ..." nam je povedal Luka.

Luka je s partnerico zapustil mestni vrvež ter se preselil na podeželje.
Luka je s partnerico zapustil mestni vrvež ter se preselil na podeželje.
FOTO: POP TV

Obenem je priznal, da gre proces malo počasneje, kot sta pričakovala. "Trenutno še vedno čakava gradbeno dovoljenje in tesno sodelujeva z mentorji, da uspešno zaženeva kmetijo. Veliko delava na pripravi zemlje in obogatitvi divjega ekosistema na kmetiji, tako bo kmetija bolj odporna in pripravljena na najine prve resne projekte," je razkril in dodal, da vsak korak prinaša nove izzive, tudi napake. A prav te pokažejo, da pot do bolj zelenega življenja ni lahka, je pa lahko navdihujoča, pogumna in zelo resnična.

Njuno pot lahko spremljamo tudi v novi oddaji Od Masteršefa od Master-Kmeta.
Njuno pot lahko spremljamo tudi v novi oddaji Od Masteršefa od Master-Kmeta.
FOTO: POP TV

Njuno pot lahko spremljamo tudi v novi oddaji Od Masteršefa do Master-Kmeta, ki je na voljo na VOYO. "Pobuda za oddajo je prišla od ljudi okoli naju. Da jih zanima, kako se takšnega projekta lotiš in kaj vse potegne za sabo. Najina notranja motivacija je, da pokaževa, kako razmišljava, kaj počneva in morda s tem navdušiva še koga, da se poda na svojo verzijo take poti," je povedal in dodal, da ne želita preveč pametovati, ampak na svojem primeru pokazati, da se da. "Ne veva še, v kakšni meri bova uspela, sigurno pa veva, da bo ta pot zanimiva in zabavna, na vse možne načine," je prepričan.

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KOMENTARJI2

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Ricinus
09. 10. 2026 08.12
Ne razumem, umakneš se mestnemu vrvežu hkrati pa potem vsak tvoj korak in vsako tvojo potezo spremlja kamera ... nekako mi ne gre povsem skupaj
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Ricinus
09. 10. 2026 08.13
Sicer pa vso srečo, upam, da jima uspe!
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