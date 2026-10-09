Luka Pangos: Kmetija je največja inspiracija za kulinarično ustvarjanje

Luko Pangosa poznamo kot zmagovalca 10. sezone šova MasterChef Slovenija, v katerem ni skrival svoje želje po kmetiji. Kmalu po zmagi je s partnerico zapustil mestni vrvež ter se preselil na podeželje, kjer želita na sedmih hektarjih stare posesti ustvariti samooskrbno kmetijo in sčasoma butični kmečki turizem. "Projekt se razvija, čeprav mogoče še ni veliko za videti. Veliko je načrtovanja, razmišljanja, iskanja rešitev, iskanja kompromisov, pretresanja idej in možnosti ..." nam je povedal Luka.

Luka je s partnerico zapustil mestni vrvež ter se preselil na podeželje. FOTO: POP TV

Obenem je priznal, da gre proces malo počasneje, kot sta pričakovala. "Trenutno še vedno čakava gradbeno dovoljenje in tesno sodelujeva z mentorji, da uspešno zaženeva kmetijo. Veliko delava na pripravi zemlje in obogatitvi divjega ekosistema na kmetiji, tako bo kmetija bolj odporna in pripravljena na najine prve resne projekte," je razkril in dodal, da vsak korak prinaša nove izzive, tudi napake. A prav te pokažejo, da pot do bolj zelenega življenja ni lahka, je pa lahko navdihujoča, pogumna in zelo resnična.

Njuno pot lahko spremljamo tudi v novi oddaji Od Masteršefa od Master-Kmeta. FOTO: POP TV