Kmetija Luke Pangosa, o kateri je sanjal že ob prijavi na tekmovanje MasterChef Slovenija, počasi dobiva svojo končno podobo. Zmaga v 10. sezoni priljubljenega šova mu je omogočila, da lahko živi svoje sanje. Tako je na sedmih hektarjih stare posesti ustvaril samooskrbno kmetijo, sčasoma pa bo tam tudi butični kmečki turizem.

Kmetija Luke Pangosa dobiva svojo končno podobo. FOTO: POP TV

Njegovo pot lahko že nekaj tednov spremljamo v oddaji Od Masteršefa do Master-Kmeta, ki vsako nedeljo pride na VOYO. Od obnove stavb, vrta, živali in rastlinjaka do kompostiranja, nabiralništva, trajnostne rabe vode in energije, vsak korak prinaša nove izzive, tudi napake. A prav te pokažejo, da pot do bolj zelenega življenja ni lahka, je pa lahko navdihujoča, pogumna in zelo resnična. Z Luko pa smo se pogovarjali tudi o tem, kaj bi svetoval nekomu, ki si ne upa stopiti na pot k svojim sanjam.

Njegovo pot lahko spremljate v oddaji na VOYO. FOTO: POP TV

Koliko je kmetija povezana s kulinaričnem ustvarjanjem?

Moja fantazija je, da več dela posvetim pridelavi in kakovosti sestavin in potem v kuhinji manj kompliciram. Predstavljam si domače jedi, brez fancy in uvoženih dodatkov, ki imajo okus tak, kot so ga imele včasih. Ampak zaradi hranljivih in doma pridelanih sestavin.

Kaj te je najbolj presenetilo, ko si se lotil tega izziva?

Kako birokratsko zapleteno lahko postane, če nisi tradicionalni kmet. Če ne prevzameš že aktivne in vseljive kmetije, kjer so zadeve vsaj nekoliko postavljene. To nama trenutno predstavlja največji izziv. Pa končno mi je jasno, zakaj vsi pravijo, da je gradnja svoje hiše življenjski projekt. V parih letih morava sprejeti odločitve, s katerimi bova sobivala naslednjih 40 do 50 let.

Kmetijo urejata s partnerico Saro. FOTO: POP TV

Tvoja zgodba je dokaz, da lahko vsak živi svoje sanje. Kakšno popotnico bi dal nekomu, ki se šele sanja?