Luka Šulić delil novo družinsko fotografijo

Slovenski glasbenik Luka Šulić, violončelist iz uspešnega dua 2CELLOS, se je letos razveselil že tretjega otroka, sina Lea. Z oboževalci je tokrat delil novo družinsko fotografijo, na kateri mu na postelji poleg žene Tamare družbo delajo še vsi trije največji zakladi.

icon-expand Luka Šulić uspešno krmari med kariero in družino. FOTO: Miro Majcen

Pravijo, da so otroci naš največji zaklad in s tem bi se verjetno strinjal tudi priljubljeni glasbenik Luka Šulić. Ta je svoje sledilce na Instagramu razveselil z novo fotografijo svoje družinice, ob kateri je zapisal:"Vsako novo življenje je čudež." Na družinski fotografiji se mu je pridružila žena Tamara in njuni trije otroci, najstarejši 3-letni sin Val, hčerka Hana, ki bo naslednji mesec upihnila dve svečki, in najmlajši Lev, ki je na svet prijokal marca letos.

Oktobra 2019 je v intervjuju za naš portal ob izidu samostojnega albuma Vivaldijeve mojstrovine Štirje letni časi (The Four Seasons) spregovoril o karieri in družini dejal: "Otroci so največji čudež našega obstoja. Tega se zavedaš vsako sekundo, ko si z njimi in jih gledaš, kako rastejo, ko je vsak dan nekaj novega. Ni simfonije, ki bi lahko to zamenjala."

Odkar je Luka postal očka, se njegov svet vrti predvsem okrog družine. Zaradi pandemije, zaradi katere smo praktično že več kot leto dni brez koncertov, je priljubljeni glasbenik imel več časa, da uživa v krogu svojih najdražjih, saj mu ni bilo treba iti na nobeno svetovno turnejo. Glasbenik, ki tako kot številni drugi pevci in skupine še vedno potrpežljivo čaka na nastope na velikih odrih, pa svoje oboževalce na Instagramu medtem razvaja z videoposnetki svojih nastopov med štirimi stenami. Nazadnje je na violončelu navdušil s izvedbo uspešnice Someone you loved, ki jo v originalu izvaja Lewis Capaldi.

