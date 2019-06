Luka Šulić odšteva dneve do rojstva hčerke: Mi te že komaj čakamo

Luka in Tamara sta januarja sporočila, da se bo družinica povečala. Že naslednji mesec februarja pa ju je že prevzelo vznemirjenje in želja, da z javnostjo delila veselje ob novici, katerega spola je njun drugi otrok. S prikupnim videom sta razkrila spol otroka, na njem pa vidimo, da so konfeti, ki so se nahajali v črnem balonu razkrili, da se bosta razveselila deklice, saj so bili ti roza barve. Številni so jima že čestitali, deklica pa bo na svet prijokala predvidoma konec tega meseca.