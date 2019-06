Luka Šulić po sinu Valu dobil še hčerko Hano

"Najina mala princesa Hana se je rodila danes!!! Tako sem ponosen na mojo princeso in njeno mamo, mojo čudovito ženo Tamaro. Danes je dokaz, da se stvari ne odvijejo vedno po načrtih in da ima vesolje svojo lastno voljo. Hana nas je presenetila in se rodila dva tedna pred predvidenim datumom rojstva. Trenutno sem v Rimu in snemam svoj prvi samostojni album - Vivaldi Four Seasons z neverjetnim orkestrom Accademia Disanta Cecilia. Zelo sem žalosten, da nisem bil prisoten ob rojstvu, a žena mi je povedala: 'bolje lahke in kratek porod brez tebe kot dolg in težaven porod s tabo'. MMG, bil sem tam ob rojstvu najinega prvega otroka, porod je bil precej dolg. Neverjetna je! Thing Najpomembnejše je, da je vse v redu. A nobenega dvoma ni, da bo ta posnetek Vivaldija Four Seasons imel poseben zvok glede na zelo čustvene okoliščine. Komaj čakam, da grem jutri domov in spoznam svojo hčerko in jo držim v naročju," je ob fotografije na Instagramu vzhičeno zapisal Luka Šulić.

Srečni družini čestitamo in ji želimo vse najboljše tudi mi!