Luka Šulić sporočil veselo novico: prihaja dojenček

Luka Šulić, violončelist iz uspešnega dua 2CELLOS, s svojimi sledilci na Instagramu rad deli tako utrinke z glasbenega sveta kot tudi družinske. Odkar je postal očka fantku Valu in deklici Hani, se njegov svet vrti predvsem okrog njiju, zdaj pa ima z ženo Tamaro še en dober razlog za veselje. Družinica se bo namreč povečala še za enega člana.

"Veliko imamo razlogov za veselje v letu 2021. In imamo že toliko, za kar smo hvaležni. Vztrajajte, jokajte, smejte se in ljubite ... Nadaljujte ne glede na vse! Vse to je del našega potovanja. Rad vas imam in vam želim vse dobro v novem letu,"je zapisal na Instagramu, zraven pa objavil ljubeči družinski fotografiji. Na prvi vidimo njegovo nosečo ženo Tamaro ter njuna otroka, njun prvorojenec Val pa poljublja mamičin zaobljen trebušček. Na drugi pa se jim je pridružil še ponosni očka Luka.

Spomnimo, da je Luka na silvestrski večer 2018 naznanil veselo novico, da prihaja njegov drugi otrok. Starša je nato poleti 2019 razveselila hčerkica Hana.