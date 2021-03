Luka Šulić z nosečo ženo v zimski idili

Luka Šulić , violončelist iz uspešnega dua 2CELLOS , je na Instagramu objavil tri nove zimske fotografije. Na njih se mu je pred kamero pridružila tudi noseča žena Tamara , ki je na ogled postavila svoj lepo zaobljen nosečniški trebušček. Nove prekrasne foto utrinke je pospremil z besedo: ''Kmalu.'' Kot kaže, starša že odštevata dneve do poroda in že komaj čakata, ko bo na svet prijokal njun tretji naraščaj.

Odkar je Luka postal očka fantku Valu in deklici Hani, se njegov svet vrti predvsem okrog družine. Zaradi pandemije, zaradi katere je praktično že leto dni ustavljeno družabno življenje in odplaknjeni so koncerti ter turneje po svetu, ima priljubljeni glasbenik zdaj še več časa, da uživa v krogu svojih najdražjih.

Spomnimo, da je Luka prihod tretjega otroka sporočil na Instagramu na silvestrovo, ko je objavil ljubki družinski fotografiji, s katerima je sporočil veselo novico. "Veliko imamo razlogov za veselje v letu 2021. In imamo že toliko, za kar smo hvaležni. Vztrajajte, jokajte, smejte se in ljubite ... Nadaljujte ne glede na vse! Vse to je del našega potovanja. Rad vas imam in vam želim vse dobro v novem letu,"je zapisal na Instagramu.