Luki in Karimu se ob posebnem presenečenju orosijo oči

17. marca se na POP TV vrača že 11. sezona slovenskega MasterChefa, samega začetka pa se dobro spomni sodniški dvojec Luka Jezeršek in Karim Merdjadi. "Bil sem v svojem ateljeju in prejel klic, odšel sem na avdicijo in očitno sem jo dobro opravil," je povedal Karim, začetka uspešne zgodbe pa se spomni tudi Luka. "Bil sem res vesel, da sem bil izbran in da sem danes tukaj. Poklicali so me in rekli: 'Alma bo in Karim', in sem takoj odšel brskat po spletu, ker sem bil prepričan, da bom med dvema ženskama," je povedal.

Prvih nekaj sezon je z njima sodelovala Alma Rekić. "Z Almo smo se zelo zabavali, veliko smo se smejali," je povedal Luka. Za prvo presenečenje dneva je tako poskrbela prav uspešna slaščičarka, ki je kuharskima mojstroma poslala videoposnetek, v katerem je med drugim povedala, da je še vedno pod vtisom njihove zgodbe in jima zaželela obilo uspeha v prihodnje.

Kuharsko mojstrico je pozneje nadomestil Bine Volčič, ki je bil dolga leta eden izmed glavnih obrazov MasterChef Slovenija. "Bine je res televizijski obraz že dolgo časa. Mislim, da je od takrat, ko se je snemala Gostilna išče šefa, pa do danes šla kulinarika v Sloveniji navpično navzgor," je povedal Karim. Po Binetovem odhodu pa se je kuharskima sodnikoma pridružil nov sodnik – Mojmir Šiftar. "Kar se pa Mojmirja tiče, moramo povedati, da smo dobili mlado kri, polno znanja, navdušenja in veselja," je dodal Karim.

Sledilo je še eno presenečenje, kar naenkrat sta se v MasterChef kuhinji pojavila Bine in Mojmir, ki sta s svojo prisotnostjo izjemno presenetila vrhunska kuharja. "Lepo je bilo spet priti skozi ta vrata," je povedal Bine, ki sodnikom v novi sezoni želi, da se čim bolj izkažejo.

Hvala, drage gledalke in gledalci, da ste z nami že 30 let.