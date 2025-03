Luko Dončića na zadnji tekmi Lakersov spremljal tudi Bad Bunny

Odkar se je Luka Dončić preselil v klub Los Angeles Lakers, ga na vsaki tekmi ob igrišču spremljajo številni zvezdniki iz sveta zabavne industrije, a le redko se zgodi, da bi naš košarkarski as temu namenjal pozornost. Tokrat je naredil izjemo in na svojem družbenem omrežju delil fotografijo, na kateri je pevec Bad Bunny, ki je zanj navijal na tekmi proti klubu Phoenix Suns.

Košarkarji Los Angeles Lakers so gostili Phoenix Suns in na koncu pred domačimi navijači slavili. Prvi mož tekme je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je tekmo končal s 33 točkami, 11 skoki in osmimi asistencami, po zmagi pa je na svojem družbenem omrežju delil nekaj fotografij, na eni izmed teh pa je tudi pevec Bad Bunny, ki je 26-letnika prišel vzpodbujat ob igrišče.

Za Dončića je na zadnji tekmi navijal tudi pevec Bad Bunny. FOTO: Profimedia icon-expand

31-letni Portoričan je bil v družbi prijateljev, za to priložnost pa je oblekel kratke hlače in pulover z vojaškim vzorcem, videz pa je dopolnil z rumenimi adidaskami, sivo kapo in sončnimi očali, ki jih je nosil tudi v dvorani.

Nobena skrivnost ni, da je pevčeva glasba Dončiću zelo pri srcu. FOTO: Profimedia icon-expand

Da je velik Dončićev oboževalec, je znano že nekaj časa, v javnosti pa so ga že pred leti opazili oblečenega v Dončićev dres, takrat še v barvah Dallsa, ki mu ga je s svojim podpisom podaril kar naš košarkar. Benito Antonio Martínez Ocasio, kakor je pravo pevčevo ime, se je leta 2019 v okviru svoje koncertne turneje ustavil tudi v Dallasu, njegovega nastopa pa takrat nista zamudila niti naš košarkarski as in njegova srčna izbranka Anamaria Goltes.