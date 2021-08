Luko Dončića s srčno izbranko paparaci ujeli na oddihu

Luka Dončić je zaradi svoje izjemno uspešne košarkarske kariere vse bolj priljubljen in prepoznaven v svetu, zato ni nič nenavadnega, da ga prepoznajo, kjer koli se pojavi. Košarkarski zvezdnik si je po naporni sezoni, ki jo je sklenil z olimpijskimi igrami v Tokiu, vzel čas za polnjenje baterij in zaslužen počitek. V spremstvu svoje dolgoletne srčne izbranke Anamarie Goltes se je pred kratkim odpravil na Mikonos, ki velja za enega najbolj priljubljenih grških otokov. Zaljubljencema je očitno omenjena počitniška destinacija zelo všeč, saj sta jo obiskala že lani. a tokrat seveda nista ostala neopažena.

Fotografi so ju ujeli med obiskom znane restavracije SantAnna, fotografije z njunega dopusta pa so hitro zaokrožile tudi po spletu. Na oddihu sta bila oba videti sproščeno, ob srkanju pijače pa sta uživala v družbi drug drugega. Luka si je privoščil vodno pipo in s telefonom dokumentiral dogajanje. Zvezdnik je ob tej priložnosti nosil belo majico s potiskom, medtem ko je Anamaria na sebi imela dvodelne neon rožnate kopalke in ogrinjalo.

