Magic Aleksander bo poskrbel za izginotje Ljubljanskega gradu

Čarodej Magic Aleksander je poskrbel za novo presenečenje. Snema namreč televizijsko serijo, ki bo razkrila ozadje čarodejskega razmišljanja. Zamisli za trike s kartami, iluzije in ostale, tudi bolj nevarne prizore, so v njem tlele že v mladosti, ko so ga s čarovniškimi oddajami navduševali zvezdniki, kot so David Copperfield in Chris Angeles.