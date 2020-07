Magic Aleksander številnim izpolnil željo: predstavil svoj spletni čarovniški tečaj

Aleksandru Štuclu je magija spremenila življenje. Njegova čarovniška pot se je začela že v osnovni šoli, ko mu je sošolec pokazal zanimiv čarovniški trik in ga z njim navdušil. Začel je vaditi 14 ur na dan in pridobival nove spretnosti in kmalu začel trike izumljati tudi sam. Širši Sloveniji se je predstavil v filmu Gremo mi po svoje 2 in v šovu Slovenija ima talent , kjer je prišel do polfinala.

Mladi Celjan je za24ur.compovedal, da so se mu v življenju uresničile sanje: "Ni lepšega, kot pa se vsako jutro zbuditi in delati nekaj, kar si vedno sanjal, da bi rad počel. To je zame prava čarovnija." Vedno pa si postavlja tudi nove cilje, ki jih želi doseči."Eden od teh je bil, da se udeležim evropskega prvenstva v čarovnijah, ki bi moralo biti letos julija v Španiji, ampak je zaradi nastale situacije odpovedano do naslednjega leta," je povedal Magic Aleksander, ki pa ni edini, ki mu je pandemija spremenila načrte.

Kljub nekoliko oteženemu delu in ko je najmanj pričakoval, so ga opazili naDiscovery Channelu in Travel Channelu. "Videli so moje posnetke na YouTubu in na TikToku. Všeč jim je bil moj pristop k vsakemu triku, ker je hiter in magičen. Začeli so novo oddajo, ki se imenuje Magic Caught On Camera. V oddaji objavljajo posnetke svetovno znanih čarodejev, kot so David Copperfield, Criss Angel, Shin Lim in David Blaine. Od septembra pa bodo zraven objavili še moje posnetke, zame je to do zdaj največji uspeh, ker se bodo oddaje predvajale na različnih kanalih po svetu."

Slovenski čarodej se je medtem odločil, da bo svoje znanje delil naprej, in tako je ustvaril unikaten tečajNauči se čarovnije. "Še vedno čarodeji držimo svoje skrivnosti zase, ampak čas gre naprej, in tako se mora tudi čarovnija deliti naprej, ker na mladih stoji svet. Glavni povod tega je bilo ogromno povpraševanja ravno od mladih oboževalcev. Mislim, da sem jaz glavni krivec, ker sem v tem času ogromno truda vložil v snemanje posnetkov na YouTubu in TikToku ter s tem navdušil veliko mladih, ki se zdaj želijo naučiti magičnih trikov."