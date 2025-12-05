Magnifica bo Na žaru 'popekel' tudi salezijanski duhovnik Klemen Balažič

"Ja, zanimiva naveza. Jaz mislim, da kadar si človek upa stopiti v kakšne neznane vode, se rodi kakšno presenečenje, nekaj lepega. Mislim, da se je ta naveza rodila prav tako. Stopila sva oba v nepoznane vode in sva se srečala. Mislim, da ta naveza duhovnik-glasbenik, Magnifico-Klemen, zelo lepa," nam je odgovoril duhovnik Klemen Balažič, ki bo v nedeljo v oddaji Na žaru z Ladom Bizovičarjem , 'popekel' glasbenika Magnifica .

Pa ga je prišel žariti tudi zaradi kakšnih osebnih zamer? Magnifico se že leta trudi ukrasti božič, saj ima 25. decembra vedno koncert.

"Ne, ravno obratno. Ne zaradi kakšnih zamer, ampak zaradi tega, ker sva zgradila en lep odnos. Zdi se mi, da če hočeš biti malo hudomušen in se pošaliti na račun drugega, moraš imeti dober odnos z drugim. Zdi se mi, da mora biti odnos iskren. Mislim, da ta odnos je iskren in zato sem si upal tudi malo se pohecati. Kar pa se tiče božiča, boste pa slišali v nedeljo, kakšno je moje mnenje o tem," je povedal duhovnik.

Je moral po nastopu v Na žaru tudi sam k spovedi ali spovedati kakšnega od nastopajočih?

"Jaz sem po oddaji šel k spovedi, pa tudi po tem prispevku bom šel k spovedi, ker grem pogosto k spovedi, saj sem grešnik. Kar pa se tiče drugih žar mojstrov, nisem šel v to oddajo, da bi kogar sodil, menim pa, da če ima človek malo samokritike, najde vedno nekaj materiala za iti k spovedi," je odgovoril duhovnik Balažič in priznal, da se je nasmejal, zanj pa je to bil zelo lep in zabaven večer.