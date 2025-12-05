Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Magnifica bo Na žaru 'popekel' tudi salezijanski duhovnik Klemen Balažič

Ljubljana, 05. 12. 2025 20.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ota Širca Roš
Komentarji
5

Na POP TV pa v že tako prazničnem času, praznujemo 30 let. In nismo edini, enkrat več, torej 60 let, pa praznuje Magnifico. Zato bo ta vikend še posebej veselo. V nedeljo ob 20. uri nas na POP TV čaka legendarna oddaja Na žaru z Ladom Bizovičarjem, na vročem stolu pa slavljenec, Magnifico. Kdo vse si je vzel čas, da ga malo popeče? Goran Vojnović, Mila Peršin, Desa Muck, Urška Klakočar Zupančič, Nuška Drašček, Jože Robežnik, Bojan Cvjetićanin in salezijanski duhovnik Klemen Balažič.

Kakšna je torej ta naveza Magnifico in duhovnik?

"Ja, zanimiva naveza. Jaz mislim, da kadar si človek upa stopiti v kakšne neznane vode, se rodi kakšno presenečenje, nekaj lepega. Mislim, da se je ta naveza rodila prav tako. Stopila sva oba v nepoznane vode in sva se srečala. Mislim, da ta naveza duhovnik-glasbenik, Magnifico-Klemen, zelo lepa," nam je odgovoril duhovnik Klemen Balažič, ki bo v nedeljo v oddaji Na žaru z Ladom Bizovičarjem, 'popekel' glasbenika Magnifica.

Novo oddajo Na žaru z Ladom Bizovičarjem, ki si bo tokrat privoščil Magnifica, si boste lahko ogledali že v nedeljo, 7. decembra, na POP TV!

Pa ga je prišel žariti tudi zaradi kakšnih osebnih zamer? Magnifico se že leta trudi ukrasti božič, saj ima 25. decembra vedno koncert.

"Ne, ravno obratno. Ne zaradi kakšnih zamer, ampak zaradi tega, ker sva zgradila en lep odnos. Zdi se mi, da če hočeš biti malo hudomušen in se pošaliti na račun drugega, moraš imeti dober odnos z drugim. Zdi se mi, da mora biti odnos iskren. Mislim, da ta odnos je iskren in zato sem si upal tudi malo se pohecati. Kar pa se tiče božiča, boste pa slišali v nedeljo, kakšno je moje mnenje o tem," je povedal duhovnik.

Je moral po nastopu v Na žaru tudi sam k spovedi ali spovedati kakšnega od nastopajočih?

"Jaz sem po oddaji šel k spovedi, pa tudi po tem prispevku bom šel k spovedi, ker grem pogosto k spovedi, saj sem grešnik. Kar pa se tiče drugih žar mojstrov, nisem šel v to oddajo, da bi kogar sodil, menim pa, da če ima človek malo samokritike, najde vedno nekaj materiala za iti k spovedi," je odgovoril duhovnik Balažič in priznal, da se je nasmejal, zanj pa je to bil zelo lep in zabaven večer.

magnifico na žaru lado bizovičar oddaja
Naslednji članek

Vrača se legendarna oddaja Na žaru: na vročem stolu Magnifico

SORODNI ČLANKI

Vrača se legendarna oddaja Na žaru: na vročem stolu Magnifico

Magnifico 60. rojstni dan praznuje z izidom novega albuma

Lado Bizovičar odprl sezono žara z enim in edinim Magnificom

Na žaru z Ladom Bizovičarjem nasmejal številne znane Slovence

Lado Bizovičar na vroči stol posedel Magnifica

Magnifico kmalu z Ladom Na žaru: Mogoče bom na sredini vstal in šel domov

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Litlmen
05. 12. 2025 21.34
Ga ne poslušam in ne gledam
ODGOVORI
0 0
StAnalitik
05. 12. 2025 21.15
+1
mauGniuFico aaaaa
ODGOVORI
1 0
periot22
05. 12. 2025 21.15
+1
Kako kar naprej vlacite tega Magnifika ki ima popolnoma zanič musko njegova o besedila so popolnoma zanič!!!!!!!
ODGOVORI
1 0
modelx
05. 12. 2025 20.48
+1
tega duhovnika bi takoj nazaj zabil z kdaj si pa ti zadnjič? pa naj javno pove, če si upa
ODGOVORI
1 0
kuzapazi5
05. 12. 2025 20.43
-2
Bravo Klemen! Klemen je fajn človek. Prijazen do vseh.
ODGOVORI
0 2
galeon
05. 12. 2025 20.20
+4
Še ena bedarija. Pa cenzuriraj. Je Tramp dobro povedal.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385