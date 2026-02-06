Naslovnica
Domača scena

'Magnifico bi bil pravi človek, da zaigra Franceta Prešerna'

Ljubljana, 06. 02. 2026 17.21 pred 1 uro 3 min branja 14

Avtor:
Alen Podlesnik K.Z.
Zoran Predin

Bližamo se 8. februarju, kulturnemu prazniku, na katerega se Slovenci spominjamo našega največjega pesnika. Kljub temu, da bomo v nedeljo obeležili 177 let smrti Franceta Prešerna, so njegova dela gotovo najbolj živa prav danes, ko ob Zdravljici vstanemo in položimo roko na srce. Vlado Kreslin in Zoran Predin sta medtem Vrbo in Zdravljico prepesnila v pravi rock klasike, Boštjan Gorenc - Pižama pa je zgodbo njegovega Povodnega moža pred leti celo predelal v Facebook statuse.

"To je pesem o prijateljstvu, o lepih puncah in o vinu. To so vse rock'n'roll teme, ki smo jih Lačni Franc tudi takrat častili in spoštovali. Je pa bil to čas, v katerem se je Slovenija postavljala na noge in ta pesem je bila potem razumljena kot izraz nekega pretiranega nacionalizma in so v približno treh tednih naš posnetek vtaknili v bunker. Ampak s tem so nam naredili veliko uslugo, ker so si ljudje pesem presnemavali na kasete, jo z nami peli na koncertih in Zdravljica je naenkrat postala iz ene besede iz pesmarice, rock komad. Nekaj, kar se je kup mladih ljudi naučilo na pamet, za kar so mi učiteljice slovenskega jezika pisale pisma in bile zelo vesele ter hvaležne, da ni bilo več treba naganjati učencev, naj se naučijo Zdravljico," nam je o priredbi himne, ki jo je z zasedbo Lačni Franc pred leti naredil, povedal pevec Zoran Predin.

Zoran Predin
Zoran Predin
FOTO: POP TV

"Prešeren je bil zagotovo en zanimiv 'tič'. Imel je svojo temno in svetlo stran kot vsak človek iz mesa in krvi. Uradna kulturno-umetniška srenja poudarja njegovo genialnost skozi stihe in pesmi. To je njegova svetla stran. Je pa tudi temna stran zanimiva in če bomo kdaj snemali kakšen film o Prešernu, bi ga po moje lahko lepo upodobil na primer Magnifico. Tisti scenarij pa bi moral vsebovati tudi verze in informacije o njegovi temni strani. Vsekakor je največji slovenski pesnik ravno zaradi svojih pesmi, svojih sonetov, v katerih je pokazal ne samo obrtno spretnost, ampak so tudi teme, o katerih je govoril, večne," še meni Predin.

Boštjan Gorenc-Pižama
Boštjan Gorenc-Pižama
FOTO: POP TV

Prešernova dela pa so blizu tudi komiku in pisatelju Boštjanu Gorencu-Pižami. "Vidi se, da sem bil rojen Kranjčan in sem odraščal tam, kjer je Prešernova hiša in Prešernov gaj ter njegov grob. Že v srednji šoli smo delali raperske priredbe njegovih komadov, ko sem kot študent pisal za nek časopis, se je tudi v neki moji zgodbi Prešeren kot duh vračal, potem pa so prišli Slovenski klasiki ena, ki jih je zanetil Povodni mož na Facebooku, sedaj pa z lekture prihaja že izrisan strip Krst pri Savici: Poslednja Črtomirjeva skušnjava, ki sva jo naredila z Jako Vukotičem," nam je povedal o svojih 'srečanjih' s Prešernom.

"Kako je on iz nekega skoraj vakuuma, kjer je bilo samo nekaj ljudi, ki so pisali neke bolj oglate pesmi, on prišel in napisal sonete, gazele, sonetni venec in vse ostalo. Pokazal je, da je slovenščina jezik, ki je popolnoma enakovreden drugim jezikom v izrazni moči in ga lahko uporabljamo za vse te klasične pesniške oblike. On je ostal z nami. Vsi ga poznamo," je še povedal.

prešernov dan kulturni praznik zoran predin boštjan gorenc pižama

Ud lete.
06. 02. 2026 19.09
Preljubi Jezušček.
Odgovori
0 0
Tho mp son
06. 02. 2026 19.00
Ta se spozna zgolj na gate na glavi in svinčnike zarite v nas . Bednik !
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
06. 02. 2026 18.58
Bomo veseli, če nas bo sploh kdo poslušal govoriti slovensko.
Odgovori
+1
1 0
biggbrader
06. 02. 2026 18.53
Zakaj pa ne, če je Že Zlatko Cankar ?
Odgovori
0 0
Veščec
06. 02. 2026 18.49
Na zdravje,France,pa to
Odgovori
+1
1 0
Joe70
06. 02. 2026 18.41
To z Magnificom je pa zelo slaba šala.
Odgovori
+3
3 0
berger 2
06. 02. 2026 18.39
Ta predlog kaže odnos do slovenske kulture. Ljubljana je že postala balkanska čaršija
Odgovori
+3
3 0
Prelepa Soča
06. 02. 2026 18.36
Kreslin,Lovšin,Predin...ne prenašam jih.To, kar je sedaj izjavil Predin, mi je skrajno žaljivo do Prešerna in Slovencev. Nikoli nisem razumel, da ljudje plačujejo, da poslušajo te govorce, o petju itak pojma nimajo.
Odgovori
+7
7 0
biggbrader
06. 02. 2026 19.01
Vojno lice predlaga. Srbska "manjšina" že regulira slovensko kulturo.
Odgovori
+1
1 0
Tho mp son
06. 02. 2026 19.03
Prelepa Soča (ampak samo do Kanala) , se strinjam !
Odgovori
0 0
flojdi
06. 02. 2026 18.29
.bi bil.boste.
Odgovori
0 0
Hc4life
06. 02. 2026 17.59
Z njegovim balkan naglasom original za prešerna...deklamira pa dobro ker pač ne zna pet
Odgovori
+6
6 0
flojdi
06. 02. 2026 18.31
..zloguje.ampak ima poslušatelje.
Odgovori
+4
4 0
FRPuma
06. 02. 2026 18.56
Slušatelje.
Odgovori
0 0
bibaleze
