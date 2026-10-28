Magnifico bo božični spektakel v Stožicah začinil z robotskimi plesalci

Za božič ima vsak vsaj eno željo. Božičku je letos pisal tudi glasbenik Magnifico in si zaželel okrepitve svojih plesnih vrst za božični muzikal v Stožicah, ki se bliža z vso hitrostjo. A okrepitev ne prihaja iz človeških vrst, pač pa gre za čisto prave robote.
Glasbeniku se je na vaji z roboti pridružil tudi naš novinar Aleksander Pozvek, ki ga je zanimalo, česa jih bo Magnifico naučil in kako si je zamislil njihovo udeležbo: "Jaz sem narejen po božji podobi tako kot ti roboti. Oni so pa po moji narejeni. Jaz jim bom udahnil dušo, da bomo skupaj."
V spektaklu ne bodo le tehnološka atrakcija, temveč enakovredni nastopajoči in pomemben del zgodbe, ki raziskuje odnos med človekom in robotom. Gre za inovativen odrski koncept, kakršnega v Sloveniji še nismo videli. Več kot dvourni mjuzikl bo združil orkester, pevski zbor, plesalce, goste, razkošno scenografijo in osupljive animacije. S prepletom gledališča, glasbe, plesa in najsodobnejše tehnologije bo občinstvo doživelo Magnifica na povsem nov način.
Rojeva se nova civilizacija, zato bo decembra Arena Stožice postala prizorišče največjega Magnificovega spektakla doslej. Tradicionalni božični koncert se letos spreminja v razkošen božični muzikal Magnifico Superstar, ki bo največje uspešnice prvič povezal v edinstveno glasbeno, gledališko in vizualno zgodbo. "Mislim, da bo to prvič in da prav nihče še ni šel z njimi na oder za potrebe umetniškega projekta," pravi glasbenik.
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