Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Magnifico bo božični spektakel v Stožicah začinil z robotskimi plesalci

Ljubljana, 28. 10. 2026 20.04 pred 56 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A. J. Aleksander Pozvek
Magnifico bo spektaklu dodal tudi robote.

Pridi nocoj v Tivoli, bova plesala ... Tako poje Magnifico. Ampak – pozor – s kom bo plesal na božičnem mjuziklu Magnifico Superstar v Stožicah? S plesalkami? Tudi – a ne le z njimi. Na oder prihajajo roboti! Ne gre za šalo – Magnifico že vadi z robotskimi plesalci, ki bodo v nekaj točkah spektakla nadomestili ljudi. In kot pravi Manjo, ustvarja novo raso, narejeno po svoji podobi.

Za božič ima vsak vsaj eno željo. Božičku je letos pisal tudi glasbenik Magnifico in si zaželel okrepitve svojih plesnih vrst za božični muzikal v Stožicah, ki se bliža z vso hitrostjo. A okrepitev ne prihaja iz človeških vrst, pač pa gre za čisto prave robote.

Glasbeniku se je na vaji z roboti pridružil tudi naš novinar Aleksander Pozvek, ki ga je zanimalo, česa jih bo Magnifico naučil in kako si je zamislil njihovo udeležbo: "Jaz sem narejen po božji podobi tako kot ti roboti. Oni so pa po moji narejeni. Jaz jim bom udahnil dušo, da bomo skupaj."

V spektaklu ne bodo le tehnološka atrakcija, temveč enakovredni nastopajoči in pomemben del zgodbe, ki raziskuje odnos med človekom in robotom. Gre za inovativen odrski koncept, kakršnega v Sloveniji še nismo videli. Več kot dvourni mjuzikl bo združil orkester, pevski zbor, plesalce, goste, razkošno scenografijo in osupljive animacije. S prepletom gledališča, glasbe, plesa in najsodobnejše tehnologije bo občinstvo doživelo Magnifica na povsem nov način.

Magnificov božični muzikal.
Magnificov božični muzikal.
FOTO: osebni arhiv

Rojeva se nova civilizacija, zato bo decembra Arena Stožice postala prizorišče največjega Magnificovega spektakla doslej. Tradicionalni božični koncert se letos spreminja v razkošen božični muzikal Magnifico Superstar, ki bo največje uspešnice prvič povezal v edinstveno glasbeno, gledališko in vizualno zgodbo. "Mislim, da bo to prvič in da prav nihče še ni šel z njimi na oder za potrebe umetniškega projekta," pravi glasbenik.

Več pa si poglejte v prispevku.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Magnifico Stožice božič muzikal roboti

Cene Prevc z ženo raziskuje prestolnico Madžarske

24ur.com Kdo si bo v živo ogledal sodniško četverico šova Zvezde plešejo?
Zvezde plešejo 2018 Kdo si bo v živo ogledal sodniško četverico šova Zvezde plešejo?
24ur.com Davor Gobac in Dare Kaurič, dinozavra punk scene
24ur.com Udeleži se plesne Pripravnice z Anžetom Škrubetom
Zadovoljna.si Med tekmovalci novega resničnostnega šova tudi znani obrazi
24ur.com Kuharji bodo postregli z nenavadnimi specialitetami: od možganov do kurjih tac
Moskisvet.com Opala, kdo pa je ta lepotička?
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
28. 10. 2026 21.00
Škoda časa za njegov koncert!
Odgovori
0 0
Slash
28. 10. 2026 20.42
Đizs Krajst, kaj ti je tega treba ?!?
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Z globokim dekoltejem je zasenčila vse ostale
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
30-letni Slovenec z ženo uživa v Budimpešti
30-letni Slovenec z ženo uživa v Budimpešti
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
vizita
Portal
Vas skrbi herpes? Nova dognanja o vplivu virusa na možganske celice
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Med hujšanjem lahko pride do tega
Med hujšanjem lahko pride do tega
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
cekin
Portal
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
moskisvet
Portal
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Tito Slovenko zapustil zaradi druge, a se je pozneje želel vrniti: Ni mu dala druge priložnosti
Tito Slovenko zapustil zaradi druge, a se je pozneje želel vrniti: Ni mu dala druge priložnosti
Zvezdnik upal na preobrat, a sodišče je odločilo: 30 let zapora ostaja
Zvezdnik upal na preobrat, a sodišče je odločilo: 30 let zapora ostaja
dominvrt
Portal
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Tako iz ene trajnice dobite več novih
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
okusno
Portal
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Teh znakov pri nakupu živil ne spreglejte
Teh znakov pri nakupu živil ne spreglejte
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
voyo
Portal
Zadnji udarec
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022