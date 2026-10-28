Magnifico bo božični spektakel v Stožicah začinil z robotskimi plesalci

Za božič ima vsak vsaj eno željo. Božičku je letos pisal tudi glasbenik Magnifico in si zaželel okrepitve svojih plesnih vrst za božični muzikal v Stožicah, ki se bliža z vso hitrostjo. A okrepitev ne prihaja iz človeških vrst, pač pa gre za čisto prave robote.

Glasbeniku se je na vaji z roboti pridružil tudi naš novinar Aleksander Pozvek, ki ga je zanimalo, česa jih bo Magnifico naučil in kako si je zamislil njihovo udeležbo: "Jaz sem narejen po božji podobi tako kot ti roboti. Oni so pa po moji narejeni. Jaz jim bom udahnil dušo, da bomo skupaj."

V spektaklu ne bodo le tehnološka atrakcija, temveč enakovredni nastopajoči in pomemben del zgodbe, ki raziskuje odnos med človekom in robotom. Gre za inovativen odrski koncept, kakršnega v Sloveniji še nismo videli. Več kot dvourni mjuzikl bo združil orkester, pevski zbor, plesalce, goste, razkošno scenografijo in osupljive animacije. S prepletom gledališča, glasbe, plesa in najsodobnejše tehnologije bo občinstvo doživelo Magnifica na povsem nov način.