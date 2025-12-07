Svetli način
Domača scena

Magnifico je prvi sedel na vroči stol oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem

Ljubljana, 07. 12. 2025 20.48 | Posodobljeno pred 52 minutami

Hvala drage gledalke in gledalci, da smo z vami že 30 let. In toliko časa vas tudi zabavamo - tako bo tudi nocoj, ko bo Lado Bizovičar Na žar vrgel Magnifica. Kdor je žarjenje v živo zamudil ima danes popravni izpit.

Lado Bizovičar si je pred razprodano dvorano Gospodarskega razstavišča privoščil Magnifica. Večera, prežetega s smehom in hudomušnimi dialogi, kjer ni manjkalo presenečenj, niso zamudili niti številni znani Slovenci.

"Za sodelovanje sem se odločil, ker ne morem več zdržati nenehnih Ladovih pritiskov, saj me že zadnjih 15, 20 let vztrajno vabi v to in druge formate zabavnih oddaj, ki jih ustvarja. Poleg tega sva postala soseda, zato me maltretira že na dnevni bazi. Moj letošnji 'da' je bil torej izdahnjen na podlagi dvajsetih 'ne', še enaindvajsetič mu tega nisem mogel več narediti. Pritisk je bil preprosto prevelik, Lado je tako vztrajen, da je bil to edini način, da ga utišam in si povrnem mir v svoj vsakdan," je o sprejemu vabila na vroči stol šaljivo pokomentiral pevec.

"Jaz imam en problem, ker ne znam skrivati. Po moje, če bom v zadregi, mislim, da se bo na daleč videlo," pa nam je tik pred začetkom dogodka zaupal Robert Pešut – Magnifico. Kako se je izkazal in kaj vse so mu v obraz povedali njegovi prijatelji, znanci in kolegi, si boste lahko na POP TV in VOYO ogledali 7. decembra ob 20. uri. Pevca so se med drugim lotili Bojan Cvjetićanin, Urška Klakočar Zupančič, Desa Muck in Nuška Drašček, spektakel pa so si ogledali tudi Peter Prevc, Ondina Kerec, Lea Mihevc, Peter Poles in člani zasedbe Joker Out.

