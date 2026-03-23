Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Magnifico napovedal neizvolitev Urške Klakočar Zupančič

Ljubljana, 23. 03. 2026 11.29 pred 43 minutami 1 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Urška Klakočar Zupančič

Pred meseci je Lado Bizovičar Magnifica posedel Na žar, med tistimi, ki so si ga privoščili, pa je bila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Glasbenik ji je milo za drago vrnil s šalo, da se lahko družita, ko bo po volitvah imela več časa, ker ne bo ponovno izvoljena, njegova napoved pa se je zares uresničila.

"Naslednje leto, po volitvah, ko boš najverjetneje imela veliko časa, pa se lahko podružimo. Zakaj pa ne? Pridi na kakšen koncert," je pred meseci, ko ga je na vroči stol posedel Lado Bizovičar, Magnifico Urški Klakočar Zupančič vrnil milo za drago za njene šale. Njegova napoved se je zdaj uresničila, saj predsednica državnega zbora na včerajšnjih državnozborskih volitvah ni bila ponovno izvoljena v parlament.

Magnifico je s svojo šalo napovedal neizvolitev Urške Klakočar Zupančič.
FOTO: POP TV

"Jaz sem se imela odlično, moram pa reči, da sem takšnega žarjenja kar navajena. Ali pa malo drugačnega, tako da je bilo zabavno, kot v parlamentu," je po predstavi, kjer si je s svojimi šalami privoščila Magnifica, on pa njo, dejala Klakočar Zupančičeva, ki je zdaj na družbenem omrežju napovedala umik iz politike.

Preberi še Urška Klakočar Zupančič naznanila umik iz politike

"Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike," je po razglasitvi delnih neuradnih rezultatov zapisala na družbenem omrežju Facebook.

Pretekle oddaje Na žaru si lahko ogledate na VOYO.

magnifico urška klakočar zupančič na žaru volitve glasbenik

Mojmir Šiftar in njegova Anja sta postala starša

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fery Zaka
23. 03. 2026 12.12
Se umika iz politike. Bo šla nepolitično na železnico v službo.
Odgovori
0 0
yolli
23. 03. 2026 11.59
Danes ji bo Reberšek poslal pozdrave .....
Odgovori
+1
1 0
mali.mato
23. 03. 2026 11.58
Škoda ker ni tega napovedal še za Goloba.
Odgovori
+1
1 0
Definbahija
23. 03. 2026 11.56
Manifico piše scenarij za Simpsonove tako da vse zadene 🤦
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
23. 03. 2026 11.46
Aha, hočete povedat, da Magnifico sedaj nadomešča vedeževalca Blaža ... !!!
Odgovori
+2
2 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599