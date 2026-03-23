Magnifico napovedal neizvolitev Urške Klakočar Zupančič

"Naslednje leto, po volitvah, ko boš najverjetneje imela veliko časa, pa se lahko podružimo. Zakaj pa ne? Pridi na kakšen koncert," je pred meseci, ko ga je na vroči stol posedel Lado Bizovičar , Magnifico Urški Klakočar Zupančič vrnil milo za drago za njene šale. Njegova napoved se je zdaj uresničila, saj predsednica državnega zbora na včerajšnjih državnozborskih volitvah ni bila ponovno izvoljena v parlament.

"Jaz sem se imela odlično, moram pa reči, da sem takšnega žarjenja kar navajena. Ali pa malo drugačnega, tako da je bilo zabavno, kot v parlamentu," je po predstavi, kjer si je s svojimi šalami privoščila Magnifica, on pa njo, dejala Klakočar Zupančičeva, ki je zdaj na družbenem omrežju napovedala umik iz politike.

"Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike," je po razglasitvi delnih neuradnih rezultatov zapisala na družbenem omrežju Facebook.

