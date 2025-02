Magnifico po menjavi Luke Dončića: Kakšne Budallas

Po svetu in tudi pri nas še naprej odmeva največja in najbolj šokantna menjava v zgodovini lige NBA, vrstijo pa se odzivi navijačev, soigralcev Luke Dončića, Anthonyja Davisa in tudi znanih, ki spremljajo košarko. Nič drugače ni v Sloveniji, Dončićevi domovini, kjer so člani ansambla Fehtarji sporočili, da gredo z Luko do konca sveta, Dejan Dogaja pa je obljubil Dallasov dres tistemu, ki zanj ponudi najbolj zabavno odškodnino.