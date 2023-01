Maja Ferme: Vem, da bo za nas to neprecenljiva izkušnja in velika dogodivščina

Pred kratkim ste se z družino odpravili na pol leta dolgo pot okoli sveta. Kako je prišlo do te odločitve?

Že nekaj časa sem imela pot okoli sveta na svoji 'to do' listi (seznamu opravil). In kar si zamislim, to prej ali slej tudi speljem. Pred leti sem se odpravila v New York in predstavila kolekcijo oblačil in nakita na samostojni modni reviji, prav tako sem si pred leti zastavila, da bom sodelovala z največjo televizijsko in filmsko hollywoodsko hišo, in sem tudi to nato speljala, sedaj pa je prišel čas za pot okoli sveta in za to, da se popolnoma posvetim 5-letni hčerki, preden odraste, in svoji družini. V letih dela spoznaš, da je čas najdragocenejši, in otroci se tega še posebej zavedajo.

Sedaj, ko sem na poti, lahko rečem, da je bila to ena najboljših odločitev v mojem življenju. Paris Noa je presrečna, vriska, se smeje in naju objema ter pravi: "Mami, tati, kako lepo je, da smo lahko ves dan skupaj." Vem, da bo za nas to neprecenljiva izkušnja in velika dogodivščina.

Imate destinacije že natančno določene? Kam ste se odpravili najprej in zakaj prav ta destinacija? Kje se nahajate trenutno?

Pot smo načrtovali vnaprej, čeprav imamo kakšne stvari še odprte. Obiskali bomo šest kontinentov in res ogromno videli. Startali smo iz železniške postaje Celje, se ustavili na Dunaju, nato pa pot nadaljevali proti Abu Dabiju, ki nas je očaral, in naredili kratek postanek še v Dubaju, kjer je zabave na pretek. Trenutno se nahajamo na Maldivih, kjer je podvodni svet prelep.