Maja Prašnikar in Alen Kobilica: Srečna sva

Maja, pevka in udeleženka resničnostnega šova Kmetija, se trenutno nahaja na otoku Lanzarote. Tja se je odpravila z Alenom Kobilico, vrhunskim špornikom in manekenom. V kakšnem odnosu sta simpatična zvezdnika ter kakšen je razlog odhoda na ta Kanarski otok, smo izvedeli od pevke same.

Za 24ur.com je o njunem prijateljstvu, ki je kmalu preraslo v nekaj več, povedala: ''Z Alenom se poznava že zelo zelo dolgo. O najinem odnosu ne želiva govoriti na dolgo in široko, saj so v življenju pomembne druge stvari, zato se v podrobnosti ne bi spuščala. Vse kar lahko povem je to, da sva srečna in to je najbolj pomembno.''

Pravi, da je že fotografija, ki sta jo oba delila na družabnih omrežjih, dovolj zgovorna. Sliko je najprej objavila Maja in nato še Alen, na njej pa sta zaljubljenca v objemu in nasmejana. Maja je povedala, da ju družijo skupni interesi, pri čemer izstopa šport. Pevka se trenutno ukvarja z vodenimi vadbami za ženske, ki jih izvaja doma. Njen cilj je, da dekletom pomaga do lepše postave, boljšega počutja ter seveda zdravega načina življenja. V svoji strasti do športa je vztrajna in zagnana, tak pa je tudi Alen. Ravno zdrav duh v zdravem telesu je rdeča nit njune zveze. Veganska prehrana, torej rastlinska, ekološka, v kombinaciji z gibanjem je enostavno njun način življenja. Vse to pa niso zgolj besede, saj smo z Majo govorili ravno, ko je bila v fitnesu. Pravi, da skupaj telovadita, v fitnesu sta tudi do trikrat dnevno, pridruži se mu pri lažjih vajah, preostali del treninga pa Alen opravi s trenerjem.

