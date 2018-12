Maja Keuc: Nosu si nisem operirala

Maja Keuc, slovenska pevka, ki živi in dela na Švedskem, je presenetila svoje oboževalce in sledilce na Instagramu, ko je objavila fotografijo, na kateri je videti zelo drugače. Zdaj je vsem pojasnila, kako je prišla do tega videza.

Maja Keuc, finalistka prve sezone priljubljene televizijskega šova Slovenija ima talent, je na Instagramu objavila novo fotografijo, s katero je presenetila mnoge. Sicer temnolasa Maja je pozirala z lasmi srebrne barve, mnogi pa so opazili tudi, da ima drugačen nos in ustnice. "Nos... ustnice... sploh si ni podobna," je bil tako le en od mnogih komentarjev, ki so se navezovali na njen spremenjeni videz. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zato se je pevka odločila, da pojasni 'spremembe': "Torej, sivih las še nimam ... To je trik z lasuljo ... Tudi nosu si nisem operirala, kot lahko vidite ... Temu se reče konturing ... Moj telefon ima en zelo prisrčen filter, ki ga iskreno, sploh ne znam izklopiti ... Vse je dobro," je pevka v Instagram zgodbi pojasnila svoj najnovejši videz. Torej le lasulja, poseben make up in nagajiv filter na telefonu. kasneje je objavila tudi novo fotografijo iz nastopa, kjer vidimo, da se pevka res ni odločila za kakšne drastične spremembe, ampak se je le poigrala z drugačnim videzom. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke