Maja Keuc se vrača v glasbeno šolo v vlogi zvezdniške mentorice

Maja Keuc, kljub temu da rada sodeluje z otroki, za zdaj ne išče službe kot učiteljica."Jaz ne vem, če se bo meni pri petdesetih še dalo skakati po odru," se je pošalila pevka. V sklopu turneje, ki se bo začela februarja v Grosupljem, se bo Maja v vsakem kraju za nekaj dni prelevila v gostujočo učiteljico lokalnih otroških pevskih zborov, ki bodo seveda tudi del koncerta.

"Jaz mislim, da se otroci pri teh letih ne morejo še čisto zavedati, o čem pojejo, ampak je pa glasba nekaj, kar ti ostane v spominu in taki dogodki ti ostanejo v spominu. Upam, da če bodo kadarkoli v življenju potrebovali ta trenutek, da se opolnomočijo, da jim bodo prišle te pesmi nasproti," je dodala glasbenica.

Tako kot je ona navdušena nad otroki, tudi člani njenega zbora Zmaji delijo enako naklonjenost do nje. "Nimamo treme, ker je ona tako prijazna in domača," je povedala ena od osnovnošolk Glasbene šole Grosuplje, druga pa je dejala: "Tako dobro energijo ima in ves čas je nasmejana in dobre volje. Uživamo v njeni družbi," s tem se je strinjala tudi naslednja: "Ona je sonček, katerega prekrivajo oblački." Učenci so hvaležni, da jim je Maja ponudila to posebno priložnost in jim z njo omogočila nepozabno izkušnjo.