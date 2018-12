Maja Martina Merljak potrdila, da je znova noseča

35-letno Majo Martino Merljak smo lahko kot plesalko spremljali v priljubljenem plesnem šovu Zvezde plešejo. S soplesalcem in plesnim učiteljem Miho Peratom sta se prebila do samega konca ter se od šova poslovila pred vrati superfinala.

Merljakova je sicer profesionalna gledališka in filmska igralka, ki je pred dvema letoma prvič postala mama. Ne glede na to, da je na plesnem parketu v šovu Zvezde plešejobrusila pete le dobro leto po porodu, je pokazala vrhunsko telesno pripravljenost in kondicijo.

Po koncu plesne izkušnje je svojega soplesalca Miho odpeljala na Ljubljanski grad, kjer sta si privoščila kosilo in se dogovorila, da bosta še kdaj v prihodnosti zaplesala skupaj. Čeprav je Maja ob izstopu iz šova dejala, da se veseli novih gledaliških izzivov in posvečenosti karieri ter materinstvu, bo kmalu morala vsaj poklicno plat za nekaj časa potisniti na stran. V pogovoru z njo smo namreč izvedeli, da je noseča in da bosta s partnerjem Juretom Matjažičem že čez dobre štiri mesece znova zibala. O svojem počutju nam je za zdaj zaupala: ''Nisem se zredila, ne! No, v bistvu sem se, ampak samo v trebuh (smeh).''