Maja Martina Merljak rodila drugega sina

Deček Val je tako postal mlajši bratec njunemu starejšemu sinu Jonatanu, ki bo v začetku meseca maja raznoval svoj tretji rojstni dan.

Veselo novico je javnosti obelodanila Majina ekipa iz predstave Priznam, ki je na Facebooku delila zapis: ''Naša ekipa se je povečala!!!!! 27.4. ob 12:35 je prvič zajokal mali gospodič, ki sliši na ime Val Matjažič. Težak in dolg je več kot dovolj, na veliko olajšanje mame in očeta, pa je šlo v drugo veliko hitreje in brez zapletov. Praznujemo 2 x na ta dan in tako bo vsako leto odslej, za Vala in OF!!!!''

Tekmovalki prve sezone Zvezde plešejo ob rojstvu drugega otroka čestitamo tudi iz našega uredništva.