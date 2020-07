Maja Oderlap se je razveselila sina

" Najlepši zvok, ki lahko obstaja na tem svetu je prvi otroški krik. Danes zgodaj zjutraj je za nepopisno srečo in solze poskrbel najin sin Lev. Lev, hvala, da sva lahko postala tvoja mami in ati," je veselo novico na družbenih omrežjih sporočila presrečna mamica Maja Oderlap , ki je rodila v celjski porodnišnici. Zraven je objavila tudi prvo družinsko fotografijo, na kateri novopečena starša držita sina za rokico.

Da je noseča, je izvedela med snemanjem oddaje Znan obraz ima svoj glas, test nosečnosti pa je opravila zgodaj zjutraj, še preden se je njen Andrej zbudil. "Po tem, ko sem naredila test, sem odšla na enega od dogodkov in komaj sem čakala, da se vrnem domov in veselo novico delim z njim," je povedala Maja in dodala, da sta svojcem veselo novico povedala na božični večer, po tem, ko sta s partnerjem dobila rezultate prvih preiskav.