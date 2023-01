Maja Povšnar o zaroki med dvobojem: Bilo je popolno

Maja Povšnar, evropska prvakinja v brazilskem jiu jitsuju, se je zaročila. Športnica in njen izbranec Domen Drnovšek sta pomemben korak v zasebnem življenju naredila ob koncu preteklega leta in to na prav poseben način. Domen je Majo namreč zaročil kar med dvobojem. "Način zaroke, ki ga je izbral, je zame zagotovo najbolj popoln način," je ekskluzivno za naš portal povedala 28-letna Kranjčanka in nam zaupala, kdaj bosta stopila do oltarja.

Maja Povšna in Domen Drnovšek sta zaročena. Športnika sta velik korak v zasebnem življenju naredila ob koncu preteklega leta, Maja pa je našemu portalu 24ur.com zaupala, kako je vse skupaj doživljala. Domen je Majo namreč zaročil kar med dvobojem "Zaroka mi je bila kljub temu, da sva se o poroki pogovarjala že prej, presenečenje, saj je nisem pričakovala na tak način. Trening smo namreč oddelali čisto normalno, za konec pa smo imeli – kot že velikokrat prej – superfighte, posamične sojene borbe. Šele ko je trener Nejc najavil, da je naslednji superfight med mano in Domnom, se mi je zdelo vse skupaj malo čudno, ker redko delava borbe med sabo na rednih treningih," je o veselem dogodku povedala Maja. "Način zaroke, ki ga je izbral, je zame zagotovo najbolj popoln način, saj je jiu jitsu ogromen del najinega življenja, prisotnih pa je bilo tudi ogromno najinih prijateljev." In kdaj bosta zaljubljenca stopila pred oltar? Maja nam je zaupala, da se o poroki že pogovarjata in jo pridno načrtujeta. Do oltarja se bosta tako sprehodila že letos pozno spomladi.