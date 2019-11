Maja Š. Droljc: Šli smo po objem mamic, ki sta rodili najini hčerki

Vrnili smo se s potovanja, na katerega smo se pripravljali skoraj deset let. Šli smo po objem, objem mamic, ki sta rodili najini hčerki, je svoj čustveni zapis na Facebooku začela slovenska modna oblikovalka Maja Štamol Droljc.

Izjemno uspešna slovenska modna oblikovalkaMaja Štamol Droljcje v prvi vrsti mama in žena ter hkrati oseba z velikim srcem, kar je tudi znova dokazala. Maja in njen mož Stane sta prvo deklico, Žani, posvojila leta 2010, čez tri leta pa je dobila še sestrico, dve leti staro Dilsi. Starša posvojenima deklicama nista nikoli skrivala njunega porekla in sta jima vsa ta leta nudila dobro vzgojo, brezpogojno ljubezen in topel dom. Zdaj pa so se odločili, da je napočil čas, da obiščejo njuni biološki družini. Maja se je odločila, da bo s svojimi sledilci in prijatelji na Facebooku izlila svojo dušo ter vtise s tega čustveno pretresljivega potovanja v Afriko, s katerega se je pred dnevi vrnila njena družina. Vedela je, kaj lahko z možem pričakujeta od te poti, ni pa slutila, kaj bo to pomenilo za njuni hčerkici in njeni biološki mami ter kako jih bo sprejela njuna afriška družina. A na tej poti ni nikoli izgubila upanja in je močno verjela, da bo vse v redu. In je tudi bilo ...

"Danes veva, da sva ravnala prav, da je način, ki sva ga izbrala pri sprejemanju dejstva, da sta Žani in Dilsi posvojeni, pravilen. Ko sem že ob prvi posvojitvi razlagala okolici, da bomo z biološko družino ohranjali stike, da se bomo tja vračali, mi je veliko ljudi reklo, da sem malo čudna, da se to ne bo obneslo ... Stroka je komentirala, da je sicer to pravilno, ampak 'naše' mame tega ne zmorejo ... Jaz, mama posvojiteljica, in midva, starša posvojitelja, sva ravnala po svoji vesti, brez knjig in tečajev za posvojitelje, sledila sva le svojemu srcu in danes lahko zapišem, bili smo DOMA v Gvineji Bissauu in zdaj smo DOMA v Sloveniji!" je svoje srce odprla Maja, ki je bila ganjena ob tako lepi dobrodošlici.

"Koliko ljubezni, toplih objemov, srčnih pogledov, veselja, solz sreče, spoštovanja s strani mamic, družine v Bissauu, velike družine v Jugudulu, kjer se je rodila Žani. Ne znam in ne morem opisati, s kakšnim spoštovanjem so poljubljali Žani in Dilsi, naju in kako zelo ponosni so bili nanju, ker sta prišli nazaj, nazaj k njim. Nista pozabili, od kod sta, niti za trenutek pokazali, da sta v sebi pravzaprav šokirani, kako zelo drugače živijo od nas. Veliko smo vedeli o naših družinah, veliko izvedeli zdaj ... našli odgovore na vprašanja, na katera midva nisva znala odgovoriti, dobili slikico Žaninega pokojnega očka, mu prižgali svečko ob hiši, kjer je pokopan, imeli pravo afriško praznovanje 10. rojstnega dne Žani in mnogo mnogo več, kar bo za vedno ostalo v naših srcih!" je mamica dveh posvojenih deklic čustva strnila v iskren zapis ter ponosno in zmagoslavno spregovorila še o danih in izpolnjenih obljubah:

