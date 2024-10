Maja Štamol Droljc 20 let blagovne znamke obeležila s supom

"Takoj mi padejo besede eleganca, prefinjenost, s kančkom drznosti in to bi rekla, da je moja Majči," je dejala Tjaša Kokalj Jerala in dodala: "Tako, kot je ona mojstrica večernih oblačil, je tudi mojstrica dnevnih oblačil. Mislim, da imam okoli pet plisiranih kril, ki so nastala izpod njenih rok." "Tudi danes sem oblečena v nekaj njenih kosov, ki so pravzaprav večni," je dejala vplivnica Nika Veger. "Po tisti prvi obleki, ki mi jo je za ene viktorje naredila, se pravi, že kar dolgo časa nazaj, je veliko stvari kreirala in izdelala zame. Njena moda je taka, da lahko njene kose nosim po par let. Maja je res krasna, saj se da z njo vse zmeniti. Ve, kaj mora pri meni skriti, sva že kar utečeni tandem," je povedala Alenka Godec.

Na prehojeno pot je v vseh teh letih zelo ponosna, saj s svojim ročnim delom in izdelavo oblačil po meri uspešno konkurira množičnim blagovnim znamkam."Veliko vztrajnosti, dela, naklonjenih zvezd, da se je to uresničilo, in zdaj, ko je 20 let okrog, lahko rečem, da sem ponosna in vesela, da je tako, kot je," je o svoji uspešni karieri povedala Maja Štamol Droljc.