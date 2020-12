Kako so svoje domove okrasili znani Slovenci?

Marsikdo je letos božično-novoletno okrasje pripravil prej kot običajno. Tudi zato, da bi si polepšal monotone dneve v času epidemije. Nekateri pa so presežek časa izkoristili tudi za ustvarjanje domačih okraskov. Med njimi sta tudi modna oblikovalka Maja Štamol Droljc in Tjaša Kokalj, ki sta med tistimi znanimi Slovenci, ki so nam ponudili vpogled v svoje praznično okrašene domove.

