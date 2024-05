Maja Štamol Droljc: Posebnost revije je bila, da so kreacije nosile žene diplomatov

Maja Štamol Droljc se je nedavno vrnila iz Dublina, kjer je v okviru projekta Diplomacy and fashion na slovenski ambasadi zastopala barve Slovenije. Na dogodku, s katerim je slovenski veleposlanik z ženo želel predstaviti našo deželo kot deželo odličnosti, jo je tokrat spremljala cela družina, Maja pa nam je po vrnitvi v domovino zaupala, kakšne logistične težave je imela pred odhodom in da na reviji njenih oblek niso nosile manekenke.

Maja Štamol Droljc se je pred dnevi mudila v Dublinu, kjer je svojo novo kolekcijo modnih kreacij predstavila na modni reviji v okviru projekta Diplomacy and fashion. "Predstavitev moje kolekcije v Dublinu je nadaljevanje projekta, ki se je leta 2019 začel v Washingtonu. Takrat so trije veleposlaniki iz različnih držav povabili vsak po enega modnega oblikovalca iz svoje države. Na dogodek Diplomacy and fashion me je povabila žena slovenskega veleposlanika Stanislava Vidoviča, Liljana Vidovič. Pred kratkim pa so ju prestavili na Irsko. Ko smo prvič sodelovali, smo vzpostavili resnično lep odnos, in gospa Liljana si je zaželela, da bi še v Dublinu nadaljevali naše sodelovanje," je povedala za 24ur.com.

Maja Štamol Droljc FOTO: Viktor icon-expand

O datumu modne revije so se dogovarjali od lanske jeseni. Dogovorili so se za 25. april 2024, na Irskem pa se ji je tokrat uspela pridružiti tudi družina. "V Washingtonu sva bila z možem sama," je povedala in razložila, da je namen teh dogodkov predstavitev kolekcij, namenjenih gospem v diplomaciji. "Kolekcija je bila nekoliko prilagojena stilu, ki ga ženske na takšnih položajih lahko nosijo," je poudarila. Na predstavitvi na slovenski ambasadi je tako Maja predstavila povsem novo kolekcijo. "Imela sem več kot dvajset izhodov, kar pomeni ne le dvajset kosov, ampak še več. To je bil kar velik logistični zalogaj, imeli smo ogromno prtljage, ko smo se usedli na letalo," je v smehu zaupala, kako težko je bilo pakiranje za na pot. Ko so prišli na Irsko, je bila še toliko bolj zadovoljna, da ji je uspelo vse prinesti in da je izbrala prave materiale, saj se niso med potjo prav nič poškodovali.

Na letošnji reviji je bila še ena posebnost, saj kreacij naše oblikovalke niso nosile profesionalne manekenke. "Nosile so jih žene diplomatov iz različnih držav in študentke fakultete za medicino. To je bil zame še posebno velik izziv, saj jih nisem poznala. Imela sem njihove mere in fotografije, a na daleč je to težko," je razkrila in dodala, da ji je zato pomagala prav gospa Vidovič. "Na koncu mi je kar uspelo. Samo pri hčerki enega od veleposlanikov, ki je bila zelo drobne postave, sem morala na licu mesta zožati pas, za ostale ni bilo težav," je ponosno povedala.

Maja Štamol Droljc in Liljana Vidovič FOTO: Viktor icon-expand

Odzivi na njeno kolekcijo so bili odlični. Navdušeni so bili veleposlaniki iz različnih koncev sveta od Arabije do Evrope. "Tudi naš veleposlanik je bil navdušen. On je namreč tisti, ki skrbi za promocijo Slovenije in bili so prvi, ki so na Irsko pripeljali takšno modno revijo," je povedala in dodala, da je bilo tudi zato na dogodku veliko ljudi, saj jih je resnično zanimalo, kaj se dogaja. Obenem je poudarila, da jo je presenetilo, ko je videla, da nekaj ljudi pozna in celo uporablja nekatere slovenske kozmetične ali modne izdelke. "Tudi sama sem na dogodku predvajala film, ki smo ga posneli v Dvorcu Novo Celje. Tako sem pokazala tudi malo svojega rojstnega kraja in predstavila Slovenijo," je povedala.