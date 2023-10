Maja Štamol Droljc pri novi kolekciji združila moči s hčerko

Maja Štamol Droljc je pri novi kolekciji Dialog moči združila s hčerko Žani Luiso, ki je ustvarila nakit za linijo, ki sta jo skupaj predstavili ob zaključku 14. tedna mode v prestolnici Slovenije."Dialog je bil uspešen," je takoj po modni reviji za našo medijsko hišo dejala priznana oblikovalka, ki je po predstavitvi potočila nekaj solz. "Boljšega dela si ne bi mogla predstavljati," pa je o sodelovanju z mamo dodala nadobudna oblikovalka nakita.

Oblikovalka se je po reviji hčerki in njuni skupni kolekciji poklonila tudi na svojem Instagram profilu. "Ljuba Žani Luisa, ni naključje, da si pred skoraj štirinajstimi leti prišla v moje življenje. Si nadarjena, kreativna, delovna in nadvse prijazna deklica," je zapisala Maja Štamol Droljc in dodala: "Meni so ob najinem prvem sprehodu po modni pisti tekle solze. Ti praviš, da si jih komaj zadrževala. Hvala, da si s tako vnemo in skrbnostjo dopolnila izgled kreacij, ki sva jih ustvarili z Natašo."

Kreacije Maje Štamol Droljc se sicer pojavljajo tudi na različnih prestižnih dogodkih v tujini, zaradi skrbi za okolje in poudarku na trajnosti pa oblikovalka odslej pripravlja le eno kolekcijo letno.