Maja Štamol v ZDA predstavila obleki, ki jih je nosila Urška Bačovnik Janša

Slovensko modno oblikovalko Majo Štamol je ponovno doletela prav posebna čast. S svojo blagovno znamko se je že drugič predstavila na ekskluzivnem gala dogodku First Fashion Gala v Washingtonu. Na modni reviji oblikovalcev, ki oblačijo prve dame in gospode z vsega sveta, je predstavila dve kreaciji, ki jih je na uradnih dogodkih nosila Urška Bačovnik Janša. Za to priložnost so pri modni znamki izdelali replike teh dveh kreacij.

In prav s soprogo češkega veleposlanika, ki je gala dogodek organizirala letos, je Štamolova ostala v kontaktu vse od takrat. "Že takrat je bila zelo navdušena nad mano in mojim delom in me že kmalu po tem povabila na modno revijo v Katar, kar je kasneje kovid žal preprečil. Sedaj je bila prvič priložnost, da se ponovno zgodi takšen modno diplomacijski dogodek in na povabilo sem se z veseljem odzvala," je o dogodku še dejala oblikovalka.

"Letošnje povabilo je posledica tistega dogodka pred tremi leti, ko sem bila v Washington povabljena s strani takratnega veleposlanika Stanislava Vidoviča in njegove žene. Očitno sem takrat zasejala dobro seme," je v pogovoru za naš portal 24ur.com dejala oblikovalka in dodala, da je bil dogodek takrat izpeljan pod organizacijo treh držav: Slovenije, Malte in Češke.

Na dogodek, ki ga je organizirala Indira Gumarova, žena češkega veleposlanika v ameriški prestolnici, je bilo skupaj povabljenih 40 modnih oblikovalcev, ki oblačijo svet diplomacije. First Fashion Gala, katerega poslanstvo je promovirati modne oblikovalce iz različnih držav sveta, je vodila ugledna filantropinja in humanitarka iz Washingtona, Annie Totah, na njem pa so se poleg naše oblikovalke med drugim predstavili tudi libanonski modni oblikovalec Elie Saab, ki oblači bližnjevzhodno in britansko monarhijo, Jan Taminian, ki oblači nizozemsko kraljico in ukrajinski oblikovalec Ivan Frolov, ki oblači ukrajinskega predsednika in prvo damo. Slovenka se je na dogodek vrnila po uspešni predstavitvi kolekcije Identity v marcu 2019.

Kljub temu, da se oblikovalka dogodka letos osebno ni udeležila, je prve odzive na poslani kreaciji že prejela. V pogovoru je priznala, da je na večer dogodka težko zaspala. "Moj prvi plan je bil, da bom tam, a se nato stvari niso po načrtih iztekle. Tam sta me zastopali dve dami iz slovenske ambasade, ki sta mi poročale o dogajanju. Poročali pa so mi tudi oblikovalci, ki sem jih spoznala pred tremi leti," je v smehu razkrila in pojasnila, da je bla kljub odsotnosti na tekočem z dogajanjem.