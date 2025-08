Maja Založnik je s svojim markantnim glasom očarala številne

Maja Založnik je s svojim markantnim glasom očarala že številne žirije širom Evrope, kot so Popstars, Slovenija ima Talent in celo nemški The Voice. Njen repertoar je zato zelo širok. "Bolj sem v soul, blues, pop vodah, tako da ponavadi izberem vokalistke, kot so Alicia Keys, Adele in Beyonce," nam je zaupala pevka, ki pa pravi, da občinstvo najbolj razvname Tina Turner in njen Simply the best.

Ob tujih uspešnicah pevka seveda rada postreže tudi s svojimi avtorskimi. Na kranjskem Večeru z okusom je zelo uživala v svoji vlogi na odru, sicer so pa prosti večeri po njenem okusu drugačni. "Ko sem prosta? Da nič ne delam. Da počivam, se igram z Arven, hčerko, ali pa z Markom, partnerjem, kam gremo, na kakšen izlet, da smo kot družina skupaj. Ni važno, kaj, samo da smo skupaj in da uživamo," je dejala in dodala: "Zadnji teden res nagaja vreme, ampak smo bili za vikend v Tolminu, Arven je prvič spala v šotoru, prvič je bila v Tolminu z nama, bilo je super, sva se šli kopat v Sočo, imela je 10,5 stopinj, tako da smo se že malo osvežili. Bilo je tudi nekaj dežja, malo sonca, ampak vedno si poskušam narediti svoj dan in ne dovoliti, da vreme vpliva in mi pokvari dan."