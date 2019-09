Maja Založnik ogrela rekreativne in veteranske igralce tenisa na državnem prvenstvu

Za sobotno vročico noči je na zabavi po končanem rekreativnem in veteranskem državnem prvenstvu Slovenije v tenisu poskrbela temnolaska Maja Založnik, ki se je spomnimo tudi iz druge sezone šova Slovenija ima talent. Maja je nekaj let kasneje nastopila tudi v nemški različici šova The Voice, kjer je prišla do finala, a ji je zmaga za las ušla.

V Sombrero baru je Maja zabavala vse prisotne po končanem državnem prvenstvu, tam pa je bil tudi dobro razpoloženi Robi Cokan– trener uspešne slovenske tenisačice Kaje Juvan.