Radijski voditelj Majlo zaradi izziva sovoditelja na modno pisto

Kar se je začelo kot presenečenje v jutranjem programu Hitradia Center, se je zvečer končalo na modni pisti. Jaka Peterka je namreč sovoditelju Majlu šele v etru razkril, da ga čaka prav poseben izziv, nastop na modni reviji ob odprtju veleblagovnice v Ljubljani.

Majlo nad novico sprva ni bil najbolj navdušen in je priznal, da je pred nastopom nekoliko negotov. Čeprav ima z manekenstvom že nekaj izkušenj, takšnega presenečenja od svojih radijskih kolegov ni pričakoval.

A izziv je sprejel in zvečer radijski mikrofon zamenjal za modno pisto ter se pridružil manekenom na otvoritvenem dogodku. Po besedah prisotnih poznavalcev mode se mu je nastop popolnoma posrečil. "Tole bi lahko ponovili," je dejal.