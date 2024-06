Majske igre v Rožno dolino privabile množico študentov

Majske igre so tudi letos privabile zabave željnih študentov, tem pa so nenazadnje tudi namenjene. "Poznam ta prostor in bom rekel, da je to eden boljših krajev v Ljubljani za študente. Blizu imajo prenočišča, za kaj spiti, za žurati in konec koncev poslušajo dobre bende," nam je povedal Grega Skočir, pevec skupine Big Foot Mama, ki so v sklopu večera tudi stopili na oder.

"Druženje, dobra glasba, zavaba. Srečas prijatelje, ki jih nisi srečal več let," pa nam je povedal eden od obiskovalcev, ki je odgovoril na vprašanje, zakaj se je udeležil prireditve.

"Športne igre, med katerimi je tudi odbojka, Človek ne jezi se..." pa je naštevala ena od študentk, ki se je udeležila Majskih iger.

Kako se spomnijo svojih študenstkih dni glasbeniki? Kdaj so se odličili za glasbeno kariero namesto študija?

"Nisem šel na arhitekturo, kakor sem imel namen, ker sem se moral v tistem trenutku odločiti ali bom profesionalni glasbenik in bom vadil cele dneve, zato da mi v življenju uspe," nam je zaupal Aleš Uranjek iz skupine Cover Lover, pevec Simon Vadnjal pa povedal: "Spomnim se, da sem imel pred faksom mislim, da celo dvakrat možnost z bendom igrati. To je bilo noro."

Nekateri mlajši glasbeni kolegi, pa so igrali kar za svoje sosede.

"Jaz živim tukaj, on živi tam dol. Štirje smo v Rožni dolini," pa so nam povedali fantje iz skupine Jat Black Dimonds.