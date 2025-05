'Ko vidim to vzdušje, me vleče, da bi se vpisala na fakulteto'

"Ko to vidim, kakšno je tukaj vzdušje, me kar vleče, da bi se vpisala na neko fakulteto - samo zato, da bi Majske igre doživela kot študentka," je dejala pevka skupine Tabu Katarina Samobor .

Mladi organizatorji so ponosni na tradicijo študentskega samoorganiziranja, ki ji tudi v evropskem merilu ni para, šport, kultura in zabava pa so glavna področja delovanja po številnih mestnih četrtih prestolnice. Sinoči so bili dolgo v noč glasni v Rožni dolini, za zabavo pa so bili tam dežurni številni glasbeniki.

Tudi izkušenim študentom se ob pogledu na brezskrbno razposajeno mladino vedno milo stori. "To so priprave na jesensko izpitno obdobje. Če si tukaj, pozabi na spomladansko izpitno obdobje. Ampak midva to kot človeka, ki sta skupaj študirala več kot 25 let, in opozarjam, da nisva zdravnika, razumeva," pa sta v šali dejala člana zasedbe Slon in Sadež.

Letos je prireditev prvič v štiri desetletja dolgi zgodovini dobila tudi svojo himno. "To je res eden največjih dogodkov za študente na svetu, če ne največji," je še pripomnil avtor himne Lenart Traven.