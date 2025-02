Maksimoviću nagrada za režijo filma o Zoranu Predinu

Režiser in scenarist Slobodan Maksimović je prejel Štigličevo nagrado za režijo filma Praslovan o glasbeniku Zoranu Predinu . Za Maksimovića je najpomembnenjši element režije "razumevanje zgodbe in dramaturgije teksta" . Kot ključen del umetnosti režiranja sicer izpostavlja čustva, ki da nas lahko "popeljejo v sedma nebesa, lahko pa nas spustijo v pekel" .

Maksimović je bil po prejemu nagrade sicer kritičen do pogojev, v katerih mora ustvarjati slovenski film. Ta ima po njegovih besedah veliko potenciala, a "potrebujemo več produkcije". Omenjeni film Praslovan je sicer že prejel vesno za najboljši celovečerni film po izboru občinstva, predstavili so ga tudi na Sarajevskem filmskem festivalu, v kinodvorane pa prihaja marca.

Nagrade je podelilo Društvo slovenskih režiserk in režiserjev. Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizije režije so letos podelili režiserki Nadji Velušček. Ta je, kot so zapisali v utemeljitvi, v desetletjih kontinuiranega ustvarjanja slovenski in evropski prostor obogatila z dragocenim, svojstvenim pogledom. Njen pogled je pronicljiv pogled ustvarjalke, ki pripoveduje svet iz periferije.

Poleg Maksimovića pa so z enakovrednimi nagradami Štigličev pogled za režijo posameznega avdiovizualnega dela nagradili še Majo Dorotejo Prelog za film Cent'anni, Klemna Dvornika za film Igrišča na damo, Majo Weiss za režijo celovečernega dokumentarnega filma Zajeti v izviru ter Matevža Jermana in Jurija Medena za režijo filma Ali je bilo kaj avantgardnega?.