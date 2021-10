Mali šefi kuhajo boljše od Taye Damjan in Aleksandra Pozveka

Taya in Aleksander sta se lotila novega tedenskega izziva, v katerem sta najprej nadela predpasnika, nato pa zavihtela kuhalnici. To sta storila z lahkoto, težave so se pojavile, ko sta morala pripraviti okusno jed. In ne, nista pripravljala file mignon, naloga je bila zgolj jajčna omleta. Čeprav je Taya tudi doma vajena kaj pripraviti, sta se oba z Aleksandrom strinjala, da je kuhanje pred kamero nekaj čisto drugega.

Kuharski šovi so še vedno med najbolj priljubljenimi televizijskimi vsebinami. Kuhajo amaterji, profesionalci in celo otroci. In kuhala sta voditelja na Kanalu A, Taya Damjan in Aleksander Pozvek. Oba, sicer vajena kamere in nastopanja, sta se strinjala, da je sicer preprosta naloga, ki jo moraš izvesti pred budnim očesom kuharskega mojstra Jorga in prisotnostjo kamer, kar velik zalogaj.

icon-expand Taya Damjan in Aleksander Pozvek sta v kuharskem izzivu kar namučila kuharskega mojstra Jorga. FOTO: osebni arhiv

Ideja za kuharski izziv se je porodila urednici Kristini Hacin, in če se je Taya z veseljem spominja, je Aleksander bil malce manj navdušen: "Če se prav spomnim, sta me Taya in urednica Kristina Hacin poklicali v pisarno in je bilo ‘kaj če bi kuhala’? Jaz pa sem si rekel ‘no, še en izziv, ki bo kuhinja’."

Kuhala sta s kuharskim mojstrom Jorgom, ki ocenjuje tudi mlade kuharje v oddaji Mali šef Slovenije. Pripravljala sta omleto, kdo pa ima več kuharskega predznanja? "Realno mislim, da bolje kuham jaz, saj dejansko tudi doma kuham. Sicer večkrat mož Jernej, ampak vseeno. Res, da to v izzivu ni vidno, ampak mene je Jorgovo opazovanje najinega kuhanja naredilo rahlo živčno in nisem več vedela, kaj je prav in kaj ne. Jorg je zelo prijazen človek in je bil zelo prijazen tudi do naju. Glede na to, kaj sva pripravila," pove v smehu Taya, Aleksander pa v šali doda: "Pripravljala sva omleto. Saj se reče tako? Čeprav se sliši enostavno, ni. Kamere in vrhunski kuharski chef Jorg naredijo svoje. Več predznanja? Seveda Taya. Njena hčerka pravi, da zelo dobro je ... v šoli."

icon-expand Taya Damjan in Aleksander Pozvek sta se pomerila v pripravi omlete. FOTO: osebni arhiv

Taya je sicer vedno opazovala pripravo jedi v domači kuhinji, sedaj pa rada spremlja kuharske šove, predvsem Masterchef Slovenija, za katerega pravi, da tam pridobi vedno novo znanje. Sicer voditelja tudi doma poprimeta za kuhalnico ali orodje za žar. "Jaz sem največkrat na zajtrkih in večerjah, mož na kosilih. Je pa res, da najina hči ne mara pečenih jajčk, tako da ravno jajčne omlete nikoli ne pripravljam," prizna Taya, medtem ko Aleksander, ki je velik ljubitelj žara, najraje pripravi prav jedi na ta način, včasih pa se loti tudi kakšnega bruncha.

Oba voditelja sta bila presenečena nad zahtevnostjo izziva, Taya pa celo pravi, da je imela več težav ona: "Če pogledate prispevek, nihče ni bil ravno dober in zdi se mi, da sem več težav imela jaz. Aleksander je bil bolj statičen in če bi malo bolj poslušal Jorga, bi me lahko premagal." Tudi Aleksandru Pozveku se je zdel izziv zahteven: "Moje znanje kuhanja je zelo skromno, tako da to ponavadi prepuščam drugim. Je bil pa izziv za oba kar zahteven. Na koncu sva se s Tayo spogledala in si rekla ‘kaj ko bi še enkrat od začetka posneli?’. Tudi Jorg se je večino časa držal za glavo. Bo pa bolj zabavno z gledalce."