Mama Cristiana Ronalda obiskala Prlekijo: Bila je zelo prijazna

Slovensko restavracijo na Jeruzalemu je presenetil obisk posebne gostje. Kosilo v tamkajšnji restavraciji si je privoščila mama Cristiana Ronalda, ki sicer te dni biva čez mejo, kjer je spodbujala svojega vnuka na njegovi debitantski tekmi v dresu portugalske reprezentance. O njenem prihodu, s čim vse so ji postregli in vtisih je za nas spregovoril šef restavracije.

Sin Cristiana Ronalda se te dni mudi na Hrvaškem, kjer je s portugalsko reprezentanco do 15 let slavil dve zmagi. Vnuka je prišla bodrit babica Maria Dolores dos Santos Aveiro, mama legendarnega nogometaša, ki se je med bivanjem pri južnih sosedih odločila tudi za obisk Slovenije ter si privoščila kosilo v eni izmed znanih slovenskih restavracij. "Gospa je imela pri nas rezervacijo, dva dni prej je normalno rezervirala mizo in potem tudi ob določeni uri prišla," je povedal šef restavracije Dino Kruhoberec in dodal, da je šest gostov jedlo po priporočilu natakarja.

V Gostišču Taverna na Jeruzalemu so Portugalki in njeni družbi postregli s svojimi specialitetami. "Za predjed so jedli tatarski biftek in postržjačo, nato smo jih pogostili z gobovo juho z zabeljenimi ajdovimi žganci ter smetano in ocvirki, za glavno jed smo jim postregli jagnječjo zarebrnico in solato, na koncu pa so se posladkali s prleško gibanico," nam je zaupal Kruhoberec.

Ronaldovo mati so pustili obedovati v miru in jo na koncu prosili za fotografijo. "Bila je zelo prijazna, vse je potekalo brez komplikacij, čisto normalno, brez problemov. Če ne bi rezervirala mize in nam s tem razkrila, kdo je, bi mislili, da gre za povsem običajno gostjo." Kolektiv restavracije namreč ni imel občutka, da je med njih prišla mati enega najbolj znanih športnikov na svetu. Omenjeno fotografijo so objavili tudi na družbeno omrežje, kamor so zapisali: "Ne zgodi se vsak dan, da te obišče mama svetovne nogometne legende – Cristiana Ronalda! Hvaležni smo za obisk in prijazne besede. Hvala za obisk in fotografijo."

