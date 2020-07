Mama Tanje Ribič pri 81 letih prebolela koronavirus

Tanja Ribič je bila ob začetku epidemije v tujini, v Sloveniji pa smo bili že prežeti s paniko in neznanjem o virusu, ki se je marca pojavil tudi pri nas. Kasneje je prišla domov in njena edina skrb je bila, da bi k sebi domov vzela svojo mamo iz doma za ostarele in jo obvarovala pred najhujšim. A to se ni zgodilo: "Bila sem še v tujini, ko so pri nas že vladale izjemne razmere in posledično tudi panika, katere sem se ob vrnitvi nalezla tudi sama. Predvsem zaradi mame, seveda. Prva stvar, ki sem jo želela narediti, je bilo, da vzamem mamo k sebi. Ampak nisem vedela, če sem mogoče okužena. Hotela sem se testirati, pa se nisem mogla, niti samoplačniško. Tudi nje niso hoteli testirati, ker ni imela simptomov. Lahko sem samo čakala ..." Kot je povedala, je usoda nanesla, da je 'demonizirani' virus, kot mu pravi igralka, med prvimi izbral za tarčo majhen kraj Šmarje pri Jelšah in da so lahko samo čakali, kdaj se bo virus naselil tudi v dom za ostarele, kjer stanuje Tanjina mama. In žal se je zgodilo prav to. "Vstop kakršne koli gripe v takšno sredino, kot je dom v Šmarjah pri Jelšah, je katastrofalen."

Blažji simptomi: Odločili smo se, da ji okužbe ne razkrijemo takoj

Nekaj dni po tem, ko se je v domu za ostarele pojavil koronavirus, je tudi Tanja prejela klic, da je med okuženimi njena 81-letna mama. A kot pravi igralka, jo je mama 'dobro odnesla', saj je imela le blažje simptome in s tem manj težav. "En dan jo je bolel trebuh in to je bilo vendarle dovolj, da ji je smela zdravnica vzeti bris. Bila je pozitivna. Odločili smo se, da ji tega ne razkrijemo takoj, ker je za imunski sistem izjemno pomembna miselna naravnanost,"je povedala za24ur.comin dodala, da je bila s pristojnimi ves čas v stiku, kljub temu, da je bila vsa Slovenija zazrta v njih in da so zaposleni pregoreli od psihičnega in fizičnega stresa:"Televizija je bila za njih, za stanovalce doma, edini stik s svetom. Predstavljajte si, v kakšnem strahu so živeli ti ljudje, ko je bila prva novica preštevanje njihovih umrlih kolegov. Izvedeli so tudi, da njihovi uslužbenci nimajo dovolj sredstev, da bi lahko razmeram primerno skrbeli za njih in da so jim na koncu priskočili na pomoč tudi mesarji s pošiljko predpasnikov … Težko si je zamisliti, kako so se počutili."

Z mamo sta se redno slišali prek video klicev in se pogovarjali, bodrili druga drugo: "Moja mami je duhovno izjemno močna ženska. Preden ji je možganska kap ohromila desne okončine, je bila tudi fizično močna. Kljub bolnemu srcu je sama obdelovala kmetijo. Ničesar se ne ustraši. Niti lani zlomljenega kolka. Niti večmesečnega 'zapora' v mali sobici ... Tokrat mi je pa rekla, da pričakuje, da jo bo ta virus vzel … Molila sem, da bi ji korona prizanesla." A k sreči je bila Tanjina mama tudi tokrat preveč trmasta in vztrajna, da bi se pustila bolezni. Koronavirus je prebolela, a igralka ne more mimo dejstva, da je njena mama že lani pozimi prebolela zelo hudo pljučnico: "In ni bila edina. To se mi zdi res nenavadno. Kot da si je takrat 'izurila' protitelesa, če si lahko dovolim izraziti laično mnenje."

A Tanjina mama je, kot je 52-letnica že povedala, zelo zagrizena borka. Po hudi pljučnici je igralka poskrbela, da se je njen imunski sistem postavil nazaj na noge in ji priskrbela homeopatska zdravila za odpornost, ki so znana predvsem za podporo pri gripi: "Francoska vlada je enega od teh zdravil tudi brezplačno delila ljudem."Poskrbeli so, da je 81-letnica dobila zadostno dozo vitamina D, saj se oskrbovanci doma niso smeli zadrževati zunaj ustanove:"Moja mami je vsaj imela balkon, če ne drugega."