Manca Košir o raku: Ko sem dobila diagnozo, nisem bila jezna

Novinarka, profesorica in prostovoljka v hospicu je v intervjuju za revijo Obrazi spregovorila o sebi, svoji preteklosti, sedanjosti in diagnozi, s katero se je morala soočiti preteklo poletje. Manci Košir so postavili diagnozo rak.

Pozitivna in nasmejana Manca je, kot je povedala za revijo, diagnozo sprejela precej mirno. Nad svojim odzivom pa je bila, poleg svojcev, tudi sama precej presenečena. "Ko sem dobila diagnozo, nisem bila šokirana, nisem bila jezna, ne žalostna,"dodala je, da je vse skupaj sprejela precej mirno, tudi vse, kar je sledilo.

Manca je povedala, da je zaradi diagnoze prestala težko operacijo čeljusti, in razkrila, da so ji izrezano kost v čeljusti nadomestili s kostjo iz noge: "Odvzeli so mi tudi 50 bezgavk." Prostovoljka v hospicu, ki je bolezen in smrt vzela kot del življenja in se z njo srečuje skoraj vsak dan, je povedala še, da si je pomagala tudi z medicinsko hipnozo, saj ni navdušena nad protibolečinskimi tableti.

Dodaja, da je hvaležna svojim bližnjim in vsem prijateljem, ki so ji vseskozi stali ob strani, molili z njo in jo bodrili na težki poti. "Ta moj izrezani rak ima res neverjetno kolateralno lepoto – toliko ljubezni in dobrote, kot sem jo izkusila med tem zdravljenjem, najbrž ne bi užila do konca dni."