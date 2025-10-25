Manekenski debi hčerk Petra Polesa: 'Imata želje, pri katerih vztrajata'

Letošnji ljubljanski teden mode je bil za družino Veger Poles poseben. Ponosna starša Nika Veger in Peter Poles sta si lahko iz prve vrste ogledala manekenska debija svojih hčera Amalje in Bele. "Seveda sem ponosna. Ponosna zato, ker imata želje, pri katerih vztrajata in sta, ko se jima ponudi priložnost, pripravljeni vložiti trud in stopiti v neznano z odprtim srcem. In pri tem uživati in hkrati ostajati svoji," je na svoj Instagram profil zapisala njuna mama in delila fotografije obeh hčerk na modni pisti tedna mode v prestolnici.
Slovenska blogerka in vizažistka ponosa ni skrivala niti za našo medijsko hišo. Tik po eni od modnih revij, med katero se je po pisti sprehodila starejša hčerka Amalja, nam je zaupala: "Tako je imela spremenjeno šminko in frizuro, da smo gledali, ali je to sploh ona ali ni. Navadno se zelo nežno in naravno naliči. Se mi zdi, da je lahko ponosna nase, mi smo pa tudi nanjo."
Svoje vtise je z nami delila tudi sveže pečena manekenka. "Mami mi je ravno danes zjutraj rekla, da sem kot majhna deklica neprestano govorila, da bom manekenka v Parizu. To je bil tak lep začetek, bomo pa videli, kam me ponese."
