Manja Šernek po izpadu iz hrvaške Kmetije: Moram se še vrniti v ta šov

Ljubljana, 11. 08. 2025 07.30 | Posodobljeno pred 41 minutami

Polona Jambrek
Na VOYO spremljamo hrvaško različico resničnostnega šova Kmetija. Gledalcem je seveda kulisa zelo znana, saj je snemanje potekalo v Sloveniji, na Dolenjskem, kjer se je snemala tudi zadnja sezona slovenske različice. Še bolj znana pa jim je tekmovalka, Slovenka, Manja Šernek, ki se je pri nas pojavila že v 9. sezoni Kmetije ter oddaji Ljubezen po domače. Maja je, žal, izpadla iz boja za zmago in denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov.

Ko si izpadla, si rekla, da si boš privoščila hamburger in da se veseliš, da boš spet videla fanta - kakšen je bil ta hamburger in kakšno srečanje s fantom?

Oboje je bilo magično. 55 dni sem bila na Kmetiji kot vegetarijanka, torej sem jedla res malo kalorij na dan, tako da je bil prvi burger res fantastičen. Še z ocvrtim sirom sem ga pojedla, mislim, da je imel 1000 kalorij, ni mi žal. Fant pa itak-mislim, da je skrivnost srečne zveze tudi to, da se ne vidiš nekaj mesecev na leto in potem obrneš kar nov list.

Zate je bila to fantastična izkušnja - vsaj tako si povedala ob slovesu in da si ponosna na sebe, da si zdržala veliko karakterjev, ki jih boš pa tudi pogrešala. Povej nam kaj več.

Zelo mi je bilo všeč, da je bilo toliko različnih karakterjev. V Sloveniji sem že navajena, kako poteka in ljudje so že gledali Kmetijo in ko pridejo v sam šov, vejo, kaj hočejo doseči, tokrat pa je bilo vse prvič. Nihče od teh ljudi, s katerimi sem bila, še ni videl tega formata šova, tako da sem bila edina, ki je vedela, o čem se gre. Vse to sem skrivala, nič nisem povedala, ampak je bilo res lepo.

Mnoge si ganila z izjavo, da ko si bila majhna, ste bili brezdomci ... kako na ti izkušnjo gledaš danes?

Biti brezdomni otrok je bila res travmatična izkušnja. Lahko gre v dve smeri-ali te zlomi za življenje ali pa ti da nek pogon za naprej in imaš nekoliko drugačno mišljenje v življenju. Taka sem jaz. Zaradi tega sem zelo ambiciozna, rada pokažem, kaj znam in prav zato se mi zdi Kmetija najbolj popoln šov zame, saj imam rada živali in delo. Mislim, da se moram vrniti še enkrat, da si popravim ta okus.

