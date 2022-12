V četrtek sta svojo 19. obletnico praznovala Raay in Marjetka Vovk, glasbenika, ki sta par tudi zasebno. Skoraj dve desetletji romantične zveze sta proslavila s koncertom v Cerkljah na Gorenjskem. Družbo jima je delala polna dvorana oboževalcev, ki so prepevali uspešnice 1000 let, Drevo, Zdaj pa greš, Le ob tebi, Dobr gre in V naju še verjamem.