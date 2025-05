Maraaya: Zahtevala je 134 tisočakov. Nikin odvetnik: Gre za plačilo državi

Spor med Niko Zorjan ter Alešem in Marjetko Vovk se nadaljuje. Zakonca sta najprej zaprosila za odstranitev njene glasbe in videoposnetkov s pretočnih platform, saj naj ne bi več delili enakih vrednot. V izjavi sta nato med drugim zatrdila, da je Nika od njunega podjetja 'neutemeljeno in brez pravne podlage' zahtevala 134.000 evrov. Pevkin odvetnik odgovarja, da ni šlo za izplačilo njej, temveč za poravnavo obveznosti do države – in za 24ur.com dodal, da se sprašujejo, katere vrednote imata Maraaya v mislih.

OGLAS

Javni spor Nike Zorjan z Alešom in Marjetko Vovk, ki se je začel potem, ko sta slednja z YouTuba in nekaterih drugih platform za pretočno predvajanje glasbe umaknila videoposnetke in skladbe pevke, se nadaljuje. Pevkin dolgoletni glasbeni producent Aleš Vovk – Raay, pod okriljem katerega je izdala večino svoje diskografije, je s soprogo včeraj podal javno izjavo, v kateri sta zatrdila, da ima vsaka zgodba dve plati in dejala, da je Nika od njunega podjetja približno pol leta pred iztekom sodelovanja zahtevala 'nekaj več kot 134.000 EUR.'

Maraaya in Nika Zorjan. FOTO: NEO VISUALS icon-expand

"Neutemeljeno, brez pravne podlage, brez dokazov, z izkrivljanjem resnice in s svojo interpretacijo zakona. Tega zahtevka nama ni izročil poštar, ampak detektiv. Strašljivo, mar ne? Čudiva se tudi naključju, da ravno v tednu pred najinim največjim koncertom, v Hali Tivoli. To naju je zlomilo. Naj POUDARIVA, da nikakor nisva nasprotovala temu, da se Nika ob izteku pogodbe konec leta osamosvoji. Z nadaljevanjem svoje glasbene zgodbe, tudi z najinimi pesmimi," sta med drugim zapisala.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Sedaj se je ponovno oglasil pevkin odvetnik Rok Šonc, ki njune trditve strogo zavrača. "Nika Zorjan je v mesecu marcu na družbo RAAJ PRODUKCIJA kot na svojega dejanskega delodajalca naslovila zahtevek za ureditev njenega delovnopravnega statusa zaradi podanih elementov delovnega razmerja. Po izračunih ugledne davčne svetovalne družbe bi v primeru priznanja delovnega razmerja Niki Zorjan nastal primanjkljaj v višini 134.000,00 EUR za tri leta premalo plačanih prispevkov in socialnih zavarovanj v prihodnje, ki bi jih morala družba RAAJ PRODUKCIJA neplačano plačati do strani ZZZS, ZPIZ in Finančni upravi Republike Slovenije," je zapisal v uradni izjavi.

"Trditev, da naj bi Nika Zorjan od družbe RAAJ PRODUKCIJA zahtevala 134.000,00 EUR, je tako napačna in zavajajoča. Nika Zorjan ni zahtevala izplačila zase, temveč je pozivala k poravnavi obveznosti do države. Vse, kar je zahtevala, je bilo, da se spoštujejo zakoni in poravnajo prispevki, določeni z zakonodajo Republike Slovenije," je dodal.

Maraaya: Grožnjam nisva klonila

Zakonca sta včeraj v svoji izjavi še dejala: "Ta poziv ni bil tako nedolžen. Že takrat sva ga med drugim razumela kot grožnjo z mediji, da se neutemeljenemu zahtevku ne ugodi v 8 dneh, sledi medijski pomp. To sva razbrala iz sledečega (citirava): "V izogib sodnim in drugim postopkom ter z namenom preprečitve medijskega poročanja ter medijskega obravnavanja predmetne zadeve, v katero sta vključeni medijsko znani osebi, predlagam sestanek v naši odvetniški pisarni ... Takrat sva razočarana dobila občutek, da Nikin namen ni bil zgolj morebitna predčasna prekinitev pogodbe, ampak zaslužiti čim več. Ker stojiva za svojim poštenim in trdim delom in dogovori, grožnjam nisva klonila, a sva se kljub temu skušala odzvati s predlogi, ki bi bili kompromis. Zaradi vseh njenih dejanj v zadnjem času, neupravičenih obtožb in nekaj, kar razumeva kot izsiljevanje, sva svoje pesmi želela distancirati od nje, ker taka dejanja ne predstavljajo več naju in najinih vrednot."

Odvetnik Nike Zorjan: Ne gre za nobeno grožnjo

"Glede izpostavljanja medijskega opozorila v dopisu odvetniške pisarne ne gre za nobeno grožnjo, temveč za razumen in dobronameren poziv, da se v smislu mirne rešitve zadeve in v izogib morebitni škodi za obe strani najde skupna in dostojna rešitev razmerja brez izpostavljanja v javnosti. Kljub prizadevanju naše stranke in postavljenemu razumnemu predlogu razhoda, ki ne bi povzročil nobeni stranki dodatnih stroškov in obveznosti, pa ta predlog s strani RAAJ PRODUKCIJA ni bil sprejet. In kot je zdaj že znano, sta se Aleš in Marjetka Vovk potem odločila za enostransko prijavljanje in odstranjevanje glasbenih videospotov, kar je posledično sprožilo pozornost javnosti," je danes dejal Šonc.

"Ker kljub našim prizadevanjem ni bilo pripravljenosti za sporazumno prekinitev pogodb, smo bili prisiljeni pogodbe odpovedati in vložiti zahtevek za priznanje delovnopravnega statusa za nazaj ter poravnavo zakonsko obveznih prispevkov in davčnih dajatev v višini 134.000,00 EUR, ki ne predstavljajo izplačila plač ali kakršnihkoli sredstev Niki Zorjan osebno," je dodal.

Odziv Nike Zorjan: Moje delo je bilo izbrisano zaradi osebnih zamer

"V zadnjih dneh se je zgodilo nekaj, kar me je globoko prizadelo - kot umetnico, kot človeka, kot žensko, ki je zadnjih 13 let s srcem gradila svojo glasbeno pot. Na YouTube in digitalnih platformah so bili brez mojega soglasja izbrisani moji videospoti in pesmi. Moje pesmi. Moj spomin. Moje delo. Moja zgodba. In to ne zaradi pravnih razlogov - ampak zaradi osebnih zamer. Ker sem se odločila iti svojo pot, ker nisem več želela sprejemati pogojev in vrednot, ki jih nisem čutila kot svoje, sta se osebi, ki sta bili dolga leta del mojega ustvarjanja, odločili, da me kaznujeta. Da mi odvzameta vse, kar sem zgradila. Nisem popolna. Toda vem, kaj sem dala v to glasbo - svojo energijo, svojo ranljivost, svoj glas, svojo dušo. In vem tudi, da si nihče ne zasluži, da mu iz maščevanja odvzamejo identiteto in leta ustvarjanja. Ne želim spodbujati sovraštva. Ne želim napadati. A ne morem več molčati. To, kar se mi dogaja, ni prav - in bi lahko uničilo marsikoga, ki nima toliko notranje moči, kot sem je morala zbrati jaz v teh dneh," je pevka včeraj med drugi zapisala na Instagram.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči