'Maribor je dobil novo stičišče za vse generacije, kamor se bo hodilo na dobre čage'

Novo zgodbo mariborskega nočnega življenja je otvoril pevec Kristijan Crnica, ki so mu prisluhnila številna znana imena. Med povabljenimi so bili mariborski župan Saša Arsenovič, košarkarski sodnik Sašo Pukl, mariborska gostinca Bojan Belna in Marko Kokol, pevec Damjan Murko, fotograf Tibor Golob, maneken Jurij Bradač, pevec Sebastian in mnogi drugi.

Sebastian je ob odprtju Kluba dejal: "Izjemno sem navdušen, da je Maribor dobil novo stičišče za vse generacije, kamor se bo hodilo na dobre čage z vrhunsko glasbo. Idiličen ambient ob Dravi doda še piko na i, ki klub bistveno loči od ostale ponudbe v mestu. Naj bo to začetek nove izjemne zgodbe, ki Maribor dodaja na zemljevid nočnega dogajanja v Sloveniji."